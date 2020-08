V Minsku zadržali účastníkov cyklojazdy: Organizovala ju bieloruská opozícia

Aktivisti uviedlo, že došlo k "masovému zadržaniu", presný počet zadržaných však zatiaľ nie je známy. Cyklistov nakladali do policajných dodávok spolu s ich bicyklami, dodal Interfax. Podľa bieloruského ľudskoprávneho centra Viasna k jednému zo zadržaných privolali sanitku a odviezli ho do nemocnice - údajne po epileptickom záchvate. Jednu cyklistku previezli do nemocnice z policajnej stanice, keďže pri policajnom zásahu utrpela zlomeninu ruky.

Podobné cyklojazdy sa konali aj v ďalších bieloruských mestách, a to aj v uplynulých týždňoch. Ako dodal spravodajský portál TUT.by, aj počas nich dochádzalo k zadržaniam účastníkov, ale nikdy nie v takom vysokom počte a s použitím takej sily - policajti sa skôr obmedzovali na vyrubovanie pokút za nezodpovedajúci technický stav bicykla.

K zásahu polície proti účastníkom cyklojazdy v Minsku došlo v čase, keď majú Bielorusi možnosť predčasne hlasovať v prezidentských voľbách, ktorých riadnym termínom je nedeľa 9. augusta. Agentúra Interfax v sobotu informovala, že účasť na predčasnom hlasovaní - od 4. do 8. augusta - bola 32,34 percenta.