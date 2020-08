VIVO! Bratislava sa ďalej rozrastá

Komunitné nákupné centrum VIVO! Bratislava otvorilo nové predajne s cieľom prinášať návštevníkom tie najlepšie služby a široký sortiment obchodov, ktoré naplnia všetky ich potreby. Tentoraz sa do zoznamu predajní pripísali kaviarne Costa Coffee a Thal, obchod s vybavením do domácnosti Pepco a obchod so sladkosťami Candymania.

Costa Coffee je kaviareň pre všetkých fanúšikov kvalitnej kávy, ktorá navyše pochádza z certifikovanej produkcie organizácie Rainforest Alliance. Preslávené Costa muffiny sú už len príjemným bonusom.

V predajni Pepco zákazníci nájdu široký sortiment oblečenia a rozsiahly výber doplnkov do domácnosti. V Candymanii si zas na svoje príde každý, kto má maškrtný jazýček. V ponuke tohto obchodu sú pre zákazníkov pripravené americké a britské špeciality, ktoré inde na Slovensku nenájdu.

Kaviareň Thal návštevníkom ponúka viac ako len výbornú slovenskú kávu, na svoje si prídu aj milovníci chutných raňajok a jedál z poctivých surovín. Takisto poteší aj fanúšikov dobrého vína.

Aj tieto obchody vo VIVO! Bratislava boli otvorené za dodržania prísnych hygienických opatrení. Priestory nákupného centra a hlavne food courtu a sociálnych zariadení sú každodenne starostlivo dezinfikované, aby si zákazníci mohli užiť nákupy vždy bezpečne a pohodlne.

Nákupné centrum VIVO! Bratislava sa nachádza na viac ako 360 000 m2 nákupnej plochy a nájdete tu už 133 obchodov.

- reklamná správa -