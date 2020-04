Čo spraviť, aby sme doma dýchali 3x čistejší a zdravší vzduch

Vzduch, ktorý doma dýchame, nie je taký zdravý, ako si myslíme. Často obsahuje škodlivé látky, ktoré vdychujeme do našich pľúc. Ako sa tomu vyhnúť? Ideálnym riešením je kombinácia čističky vzduchu a kvalitnej klimatizácie s účinnou filtráciou. Príde vám vhod najmä teraz, keď prichádza sezóna alergií. Má to niekoľko výhod:

1. Proti alergénom, vírusom a baktériám

Čističky vzduchu a špičkové klimatizácie odstraňujú škodlivé látky prítomné vo vzduchu – čiastočky prachu, peľ, cigaretový dym, plesne, chlpy z domácich zvierat, vírusy a baktérie. Pôsobia preventívne proti rôznym chorobám vrátane astmy a alergií.

Zdroj: Daikin Čističky

2. Účinnosť vďaka vyspelým technológiám

Ako to funguje? Ukážme si to na príklade zariadení japonského výrobcu DAIKIN, ktorý je technologickým lídrom v tejto oblasti. Čističky vzduchu aj niektoré klimatizácie tejto značky využívajú vyspelé technológie Streamer a Flash Streamer. Tie prostredníctvom výkonnej filtrácie zachytávajú škodlivé látky, ktoré Streamer technológia následne rozloží. Dosahujú to predovšetkým vďaka špičkovému šesťvrstvovému systému filtrovania a účinku vysokorýchlostných elektrónov. Iné klimatizácie DAIKIN zabezpečujú účinnú filtráciu prostredníctvom vysokokvalitných strieborných alebo samočistiacich filtrov.

Zdroj: Daikin Čističky

3. Sviežosť vďaka zvlhčovaniu

Niektoré zariadenia vzduch nielen čistia, ale aj zvlhčujú, čím mu dodávajú príjemnú sviežosť. Ako príklad môžeme opäť uviesť vybrané modely značky DAIKIN. Či už ide o filtráciu vzduchu, alebo zvlhčovanie, v oboch prípadoch treba dbať na pravidelné čistenie.

Zdroj: Daikin Čističky

4. Kvalita spánku a produktivita práce

Čistý, zdravý a svieži vzduch veľmi priaznivo vplýva aj na kvalitu nášho spánku. A nielen to. Výskumníci Harvardskej univerzity dokonca zistili, že zdravé prostredie na pracovisku dokáže zvýšiť produktivitu práce až o 60 %.

Zdroj: Daikin Čističky

5. Súčasť zdravého životného štýlu

Zabezpečiť zdravotne nezávadný vzduch je zodpovednosť, ktorú máme nielen voči sebe, ale aj voči svojim blízkym. Výkonná čistička vzduchu a kvalitná klimatizácia v domácnosti je ďalším krokom k zdravému životnému štýlu. Viac na www.daikin.sk

Zdroj: Daikin Čističky

