POVOLEBNÝ ROZHOVOR s bookmakerom Niké: Úspech slávili tí, ktorí tipovali ešte niekoľko týždňov pred voľbami!

Ako hodnotia parlamentné voľby bookmakeri?

Pri parlamentných voľbách sme sa vydali cestou ponúknuť tipérom čo najširšiu ponuku stávok. Napokon sme vypísali takmer 500 rôznych možnosti, čo bolo viac ako dvojnásobok toho, čo ponúkali konkurenčné stávkové spoločnosti a suverénne najviac aj v porovnaní s akýmkoľvek predchádzajúcimi voľbami. Tipéri to ocenili a napokon môžem prezradiť, že sme v porovnaní s inými voľbami prijali historicky najväčší počet stávok.

Ak by ste to premietli do čísel. Ako teda narástol záujem zo strany tipérov?

Keď porovnávame stávky s voľbami v roku 2016, objem stávok vzrástol takmer 8-násobne. V porovnaní s minuloročnými prezidentskými voľbami sme prijali viac ako 2-násobný objem stávok.

V čom tkvie podľa vašich hodnotení takýto rapídny nárast?

Vysoký objem stávok súvisí s rastom počtu možností, ktoré tipujúcim ponúkame. Veď mali možnosť staviť si na poradie strán vo voľbách, počet percent aj počet mandátov strany či koľko strán sa dostane do parlamentu. Veľmi populárne boli stávky na duely strán, ktorá získa viac percent. Obrovský záujem bol aj o stávky, ktorý z kandidátov získa viac preferenčných hlasov. Ďalšou z oblastí, na ktorú sme sa zamerali, bola volebná účasť. Tipujúcim sme umožnili staviť si nielen na percentuálnu účasť v rámci celého Slovenska, kde sme ponúkali viac ako 10 rôznych možností, ale po prvýkrát aj na účasť v rámci jednotlivých krajov, v ktorom kraji bude najvyššia, najnižšia účasť alebo duely medzi krajmi.

Okrem predvolebných stávok sme ponúkli stávky aj na povolebný vývoj, napr. kto a kedy zostaví vládu, koho poverí p. prezidentka jej zostavením, kto bude premiér, ktorá strana bude vo vláde, koľko strán bude vo vláde, aké bude presné zloženie vládnych strán, odkedy začne vládnuť nová vláda a pod.

A napríklad, ako zaujímavosť sme ponúkali stávku na to, kto sa stane víťazom exit pollu TV Markíza a či bude tá strana zároveň aj víťazom volieb. Ďalej napr. aj stávku, či z volieb odstúpi nejaká strana, či sa predĺži hlasovanie v niektorom z okrskov po 22:00 hodine alebo, aký bude náskok víťaza pred druhou stranou.

Ktoré stávky Slováci preferovali? Na ktoré udalosti ste mali najväčší náber?

Napriek tomu, že ponuka stávok je stále väčšia, najväčší záujem je vždy o stávku na víťaza volieb, na umiestnenie strany, na počet percent strany a na to, ktoré strany sa dostanú do parlamentu. Ale obľuba stúpa aj o rôzne špecifické, podrobnejšie stávky. Napríklad sme prvýkrát ponúkli stávku na to, kto vyhrá voľby v Bratislavskom kraji. Naši bookmakeri a takisto aj tipujúci verili strane PS/Spolu. No nakoniec aj v Bratislave zvalcovalo konkurenciu hnutie OĽaNO.

Zdroj: Nike

Koho tipéri v parlamentných voľbách 2020 favorizovali?

Favoritom volieb bol na začiatku kampane Smer s kurzom 1,25, ktorému verili bookmakeri aj tipujúci. Časom sa to ale úplne otočilo. Favoritom pre bookmakerov sa stalo hnutie OĽaNO, keď kurz na nich postupne klesal z hodnoty 27,0 až na 1,15. Napriek tomu tipujúci stále verili hlavne Smeru, aj keď sme ich ponúkali s kurzom 4,0 na víťazstvo. Veď na ich úspech sme prijali 68% všetkých stávok, hnutiu OĽaNO verilo 19% a tretia bola ĽSNS s 11%. Zaujímavé bolo, že až 75% stávok na víťazstvo Smeru sme prijali v posledných dňoch pred voľbami, napriek tomu, že už bolo veľmi pravdepodobné, že víťazom bude OĽaNO.

Aká bola najvyššia, prípadne najzaujímavejšia výhra?

Všetky vysoké a zaujímavé výhry sa zrodili na tiketoch, ktoré boli podané dávno pred voľbami, keď boli preferencie strán úplne iné ako nakoniec dopadli voľby. Úspešní tipéri tak prejavili veľmi dobrý cit pre možný predvolebný vývoj.

Víťazom volieb okrem hnutia OĽaNO tak je tipujúci z Košíc, ktorý ešte začiatkom januára stavil na ich výhru 2 x po 500 € v kurze 27,0 a v nedeľu sme mu tak vyplácali 27 000€! Úspešný bol aj tipér, ktorý veril kombinácii, že Smer nevyhrá voľby a OĽaNO sa umiestni do 3. miesta, na čo bol v januári kurz 15,0 a jemu sme tak za vklad 400€ vyplatili výhru 6000€. A potom z hľadiska najvyššej výhry na jednom tikete máme rekordéra, ktorý vložil 15 000€ na to, že OĽaNO získa viac ako 6,5 percent s kurzom 1,4. Tento tiket podaný mesiac pred voľbami vyniesol tipérovi výhru vo výške 21 000€!

Voľby priniesli aj prekvapujúce výsledky. Čo teda najviac sklamalo tipérov?

Tipujúcich najviac sklamali stávky na to, že víťazom sa stane strana Smer. Ako som už vravel, verilo im až 68% tipujúcich. Veľkým prekvapením pre nich bolo aj to, že ĽSNS sa neumiestnilo nielen do druhého, ale ani do tretieho miesta. Veľa ľudí dokonca verilo aj v ich víťazstvo.

A úplným fenoménom boli stávky na stranu Vlasť. Ľudia im verili nielenže získajú viac ako 3% , ale aj viac ako 4% a dokonca aj tomu, že sa dostanú do parlamentu, hoci žiadny z prieskumov niečo také nenaznačoval.

Samozrejme, veľkým sklamaním nielen pre tipujúcich bol aj neúspech koalície PS/Spolu, ktorej tipujúci verili v zisk viac ako 9% a umiestnenie na treťom až štvrtom mieste.

Čoraz populárnejšie sú live stávky, čiže stávky na prebiehajúce udalosti. Bol o voľby záujem zo strany klientov aj počas samotného volebného dňa?

Áno, záujem bol veľký. Veď len počas tohto dňa sme prijali 10% zo všetkých stávok na voľby. Ľudia v tomto smere reagovali hlavne na medializované veľké rady voličov pred volebnými miestnosťami a tipovali vyššiu percentuálnu účasť. Rekordérom bol ale v tomto smere tipujúci, ktorý v livestávke predvídal menej ako 4 percentá pre stranu Vlasť. Pri vklade 6500 eur tak zarobil 13 650 eur.

Voľby priniesli prekvapenia, ktoré ale niektorí tipéri správne predvídali. Stávková spoločnosť Niké napokon skončila po voľbách v plusových, alebo mínusových číslach?

Kým v minulosti sme na voľbách permanentne prehrávali, teraz aj vzhľadom na viaceré prekvapenia, ale určite aj širokú ponuku stávok, ktorú sme mali, sme skončili v neutrálnych číslach. Skôr ako možný zisk nás však teší enormný záujem našich klientov.

Voľby sú za nami, budete aj naďalej ponúkať klientom aj iné, ako športové stávky?

O nešportové udalosti je čoraz väčší záujem. Takéto stávky dokážu zaujať aj sviatočných tipérov. Áno, určite chystáme aj do budúcna rôzne netypické stávky. Príkladom je už dnešok. V USA je volebný superutorok – teda primárky v 14 štátoch naraz. Rozdelí sa v nich viac ako tretina delegátov, ktorí v júli určia, koho vyšle Demokratická strana do novembrového súboja s prezidentom Donaldom Trumpom. Kto je machrom na zahraničnú politiku, u nás na tom môže zarobiť. Vypísali sme stávky na víťaza vo všetkých 14 štátoch.

