Tesco už daruje potraviny zo všetkých svojich predajní

„Sme veľmi hrdí na to, že sme s predstihom splnili ďalší zo záväzkov našej spoločnosti, a to do roku 2020 zapojiť do programu darovania potravín všetky naše obchody na Slovensku. Bez ohľadu na veľkosť či lokalitu obchodu každý z nich dokáže pomôcť nepredanými čerstvými aj trvanlivými potravinami. Veľmi sa tešíme, že nielen v období pred vianočnými sviatkami, ale aj počas celého roka pomôžu naše predajne ešte väčšiemu počtu ľudí,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Tesco pravidelne daruje nepredané potraviny Potravinovej banke Slovenska a jej partnerom už od roku 2015. Odvtedy darovalo viac ako 3 000 ton potravín pre ľudí v núdzi. Tesco dlhodobo spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska a jej mnohými lokálnymi partnermi – organizáciami, ktoré vedia najlepšie zabezpečiť distribúciu potravín tam, kde je to najviac potrebné. Tesco tak napríklad pomáha organizáciám ako Depaul alebo Vagus, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v Bratislave, či občianskemu združeniu Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, ktoré vedie sebestačný útulok na pomoc viac ako 600 ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Spoločnosť pomáha zásobovať aj mestské sociálne výdajne v rôznych mestách, ako je napríklad výdajňa Slniečko v Ružomberku, či Spišskú katolícku charitu vo viacerých mestách:

„Veľmi si ceníme, čo robí Tesco pre pomoc ľuďom v núdzi. Je to skvelá pomoc pre naše zariadenia a pre rodiny zo sociálne slabších pomerov. Vďaka Tescu im pripravíme o niečo krajšie Vianoce a vnesieme do týchto rodín pocit spolupatričnosti, že aj na nich niekto myslí. Ešte viac si však vážime, že v rámci programu darovania potravín myslí Tesco na ľudí v núdzi každý deň a nielen v predvianočnom čase," potvrdzuje Milan Rišš, koordinátor Spišskej katolíckej charity.

Darovanie nepredaných potravín prebieha však hlavne vďaka partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska: „Veľmi si vážime naše dlhodobé partnerstvo s Tescom. Vďaka nemu dokážeme zabezpečiť pravidelnú stravu aj pre ľudí v núdzi, a to aj v regiónoch, kde sa im inak veľa pomoci nedostane,“ potvrdzuje Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska, ktorá je čerstvým držiteľom ocenenia za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku.

V boji proti plytvaniu potravinami už dosiahlo Tesco skvelé úspechy – reťazec znížil množstvo potravinového odpadu vo svojich prevádzkach o 52 % v priebehu 2 rokov*. Tesco tak naplnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN. Je to unikát dokonca aj vo svete, preto bolo Tesco Slovensko vyzdvihnuté aj na pôde OSN ako príklad, ktorý by mali iné firmy nasledovať.

