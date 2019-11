CUPRA si podmanila parížske nebo

Prvá závodná trať postavená na streche v hlavnom meste Francúzska bola scénou pre novú výzvu značky CUPRA

CUPRA Ateca demonštrovala svoj výkon 221 kW (300 k) na trati vybudovanej vo vzduchu vo výške 27 metrov s klopenou zákrutou so sklonom 21 stupňov

Pilot WTCR Mikel Azcona prestúpil zo závodného špeciálu CUPRA TCR do sériového modelu CUPRA Ateca pre tento jedinečný zážitok

- Pred vyše storočím: Eiffelova veža korunuje panorámu Paríža už vyše 120 rokov, kým značka CUPRA uviedla svoj prvý model na trh iba pred rokom. Tento model je inšpirovaný automobilovým športom, no je konštruovaný do mesta. Teraz sa odpútal od cesty a vrátil sa ku svojim koreňom, na závodnú trať vybudovanú iba za šesť dní v centre Paríža.

- 120 kilometrov za hodinu vo výške 27 metrov nad zemou: hoci sa ani zďaleka nedá porovnávať so symbolom hlavného mesta Francúzska, táto trať vojde do histórie ako prvý okruh vybudovaný na streche osemposchodovej budovy. Špecialitou je záverečná klopená zákruta so sklonom 21 stupňov. „Jazdil som na závodných okruhoch všade na svete, no nikdy nie na takomto s fascinujúcim výhľadom,“ povedal Mikel Azcona.

- 7.300 ton oproti výkonu 221 kW (300 k): Eiffelova veža je postavená z ocele a pôvodne slúžila ako revolučný pútač na Svetovú výstavu 1889. CUPRA Ateca vstúpila do sveta SUV v roku 2018 s výkonom 221 kW (300 k), ktorý počas podujatia zapôsobil na mladého pilota. „Zaujala ma najmä vizuálna agresivita a poskytovaný výkon, spolu s vysokou agilitou v zákrutách.“

- Napriek dažďu odoláva zubu času: v Paríži prší priemerne 111 dní v roku a kovová štruktúra Eiffelovej veže vďaka pravidelne obnovovanému náteru úspešne odoláva korózii. Dážď sa podpísal aj na stave strešnej závodnej trate, no nezabránil jazde modelu CUPRA Ateca s pohonom všetkých kolies 4Drive. „Jazda v daždi bola ešte fascinujúcejšia, automobil mal prekvapujúco dobrú trakciu na tejto šmykľavej trati – bolo to úžasné,“ dodal Mikel Azcona.

- Rekordné čísla: každý rok navštívi Eiffelovu vežu vyše 7 miliónov turistov, čo z nej robí jeden z najnavštevovanejších monumentov na svete. Aj SUV značky CUPRA zaznamenalo rekordný predaj s vyše 7.600 exemplármi od uvedenia na trh.

Jedinečný zážitok v číslach

Eiffelova veža

Výška 300 metrov (324 metrov s anténou)

7.300 ton kovanej ocele

Natretá 19-krát od roku 1889

Postavená za 2 roky, 2 mesiace a 5 dní

CUPRA Ateca

Výkon 221 kW (300 k)

Akcelerácia 0 – 100 km/h za 4,9 sekundy

6 jazdných režimov

Vyše 7.600 predaných kusov od roku 2018

Akcentné prvky na karosérii z karbónu

Mikel Azcona

Vek 23 rokov; druhý najmladší pilot WTCR

Majster Európy TCR 2018

Víťaz závodov WTCR vo Vila Real (Portugalsko) v roku 2019

