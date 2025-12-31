SHMÚ upozornil na snehové jazyky a záveje na západe Slovenska

BRATISLAVA - Na západe Slovenska sa v stredu večer a vo štvrtok (1. 1.) vyskytnú snehové jazyky a záveje. Výstraha naďalej platí aj v ďalších okresoch SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platí v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji od 18.00 h do štvrtkového rána. Rovnako v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Do stredajšieho večera výstraha naďalej trvá v celom Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
SHMÚ zároveň v stredu vydal výstrahu pred snežením pre okres Bratislava. Meteorológovia očakávajú, že napadne okolo päť centimetrov nového snehu, najmä vo vyššie položených častiach. Poukázali pritom na potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako sú doprava či pohyb osôb. Výstraha potrvá do 23.00 h.
Ústav varuje aj pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Vyskytnúť sa má vo štvrtok na poludnie až popoludní.
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. Miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC). Kašovitý sneh hrúbky dva až tri centimetre sa nachádza na R3 v oblasti Tvrdošína a na úseku R3 Sedliacka Dubová - Široká. Vrstva čerstvého až utlačeného snehu do hrúbky troch centimetrov sa nachádza v kopcovitých a horských oblastiach. Na horskom priechode Skýcov si treba dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter.
Povrch vozoviek na horských priechodoch je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Biela Hora, Cukmantel, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Huty, Javorník, Látky-Prašivá, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Pusté Pole, Vernár, Veľké Pole, Vrchslatina a Zbojská je vozovka pokrytá čerstvým až utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre. Cestári upozorňujú aj na poľadovicu na ceste III/3420 Víťaz-Dolina - Kluknava. Snehové jazyky sa zase vyskytujú na ceste I/66 v sedle Besník a na horskom priechode Donovaly.