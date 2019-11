Pochutnajte si na plodoch jesene

Jeseň so sebou každý rok prináša chuťové zážitky, na ktoré sme sa mnohí tešili celý rok. Tekvicové korenie si znova nachádza svoju cestu do kaviarní či pekární. Gaštanové pyré sa vracia na pulty cukrární a pečené gaštany rozvoniavajú po uliciach. Netreba však zabúdať ani na ovocie – hrušky a jablká padajú zrelé zo stromov a vyslovene pozývajú na zahryznutie. Rakytník i šípky dozreli na kríkoch a pýtajú sa na zber. Môžu byť i výborným „okorenením“ tradičných alkoholických drinkov.

KBOriginal Rakytník je nový TIP na recept s Karpatským brandy Original. Do pohára s ľadom vložte plátky sušenej hrušky, nalejete 50 ml Karpatského brandy Original, následne vlejete 25ml rakytníkovej šťavy a dolejete približne 100 ml hruškovou šťavou. Dobre premiešajte a na záver ozdobte napríklad bobuľou physalisu.

Zdroj: Karpatské brandy

TIP barmana: Tento „slovenský superdrink“ obsahuje rýdzo slovenské plodiny. Rakytník je unikátne ovocie bohaté na kombináciu 10 vitamínov – antioxidantov, 15 stopových prvkov, olejov, nenasýtených mastných kyselín a iných biologicky aktívnych látok. V poslednej dobe je znovuobjavenou, veľmi obľúbenou a stále častejšie pestovanou drevinou. Je to nielen z dôvodu vysokého obsahu vitamínu C v bobuliach, ale aj tým, že obsahuje vzácny olej, ktorého využitie je intenzívnejšie v poslednom období. Nazýva sa tiež rastlina budúcnosti, jeho plody sú oranžové bobule, z ktorých jediný kus obsahuje dennú dávku vitamínu C. Stačí ak si nazbierate na jeseň jeho plody, ktoré spracujete na 100% šťavu.

S Karpatským brandy Original môžete počas jesene nielen očariť chuťové bunky vašich priateľov, ale aj ich ušné bubienky

