Ako si znížiť náklady na bývanie o desiatky eur mesačne

Keď sa Poštová banka vo svojom prieskume pýtala Slovákov na ich plány v oblasti bývania na najbližšie mesiace, v odpovediach dominovala kúpa a rekonštrukcia. Viac ako polovica našincov plánuje menšiu či väčšiu prerábku svojej nehnuteľnosti, k čomu ich vedie nielen túžba po zmene, ale najmä snaha ušetriť výdavky na energie.

V tomto smere má najväčší zmysel zateplenie fasády domu a výmena okien, čo nám v konečnom dôsledku môže ušetriť na energiách až desiatky eur mesačne. Na kvalite materiálov a odborníkov, ktorí vám poradia a príslušné práce dôsledne zrealizujú, sa však určite neoplatí šetriť. Ak sú tieto zmeny urobené profesionálne, náklady na rekonštrukciu sa vám vrátia veľmi rýchlo. „Prerábku do 3 000 eur Slováci realizujú prevažne z vlastných zdrojov. Prieskum však ukázal, že vo väčšine prípadov sa do tejto sumy nezmestia. Práve rekonštrukcia totiž zvykne odkryť nedostatky stavby, ktoré si vyžiadajú pár stovák navyše. Pri kalkulácií prestavby preto počítajte aj s minimálne 10-percentnou finančnou rezervou na neočakávané výdavky,“ radí hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Ak sa do takejto situácie dostanete aj vy, po rýchle a skutočne lacné riešenie môžete zájsť do Poštovej banky. Vďaka Pôžičke s úrokom 0 % zvládnete aj navýšenie výdavkov na rekonštrukciu jednoducho a bez ďalších nákladov. Požičať si môžete sumu 600 eur, 800 eur alebo 1 000 eur, a to bez poplatku za poskytnutie financií. Koľko si požičiate, toľko vrátite, ani o cent viac a splátky si môžete rozložiť až na 20 mesiacov. Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/pozicka.

- reklamná správa -