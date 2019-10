To snáď nie je možné! Neskutočné nohy Emmy Tekelyovej v akcii

Celý mesiac október je totiž už tradične v znamení kampaní proti rakovine prsníka, a Emu presvedčili alarmujúce čísla našich štatistík. „Je šokujúce, že rakovina prsníka na Slovensku sa týka už každej ôsmej ženy! Kým v minulosti sa táto diagnóza objavovala v 55 – 65 roku života, teraz sa týka aj mladých žien od 25- 40 rokov.“

Obľúbená moderátorka sa nikdy nebála lekárov, podľa vlastných slov dokonca kedysi chcela študovať medicínu. Nabáda všetky ženy, aby na seba mysleli a starali sa o svoje telo. „Nechápem ženy, ktoré preventívne vyšetrenie neberú vážne, tvrdia, že nemajú čas alebo ešte horšie... Že, keď ma nič nebolí, nič mi nie je. Čo dodať? Pre mňa je prevencia úplná samozrejmosť, navyše celkom príjemná povinnosť voči svojej telesnej schránke. Dostanem termín za pol hodinu som hotová. Žiadna veľká časová záťaž.“

Vyšetrenie mamografiou je najspoľahlivejšia doteraz známa metóda na odhaľovanie nádorov prsníka aj v počiatočnom štádiu. Nenechajte sa odradiť fámami, podľa ktorých vraj vyšetrenie bolí, je nepríjemné, chúlostivé, dokonca vraj zdraviu škodlivé. Aj Ema Tekelyová upozorňuje, že to všetko sú len dezinformácie. „Viem, že ožiarenie pri mamografii je niekoľkonásobne nižšie, ako pri bežnom RTG alebo CT vyšetrení. Mamografickým vyšetrením dostanete do tela len toľko mäkkého žiarenia, ako keď letíte napríklad lietadlom do New Yorku.“

Vďaka aliancii NIE RAKOVINE začnú ženám čoskoro chodiť pozvánky na bezplatné mamografické vyšetrenie do schránky. To je veľký pokrok, vďaka ktorému môžeme zachrániť ročne až 300 Sloveniek, ktoré zomierajú celkom zbytočne. Práve na onkologické ochorenie zomrela vo veku 40 rokov aj najlepšia priateľka Emy a bolo to len rok po pôrode synčeka. „To bola moja najsilnejšia motivácia, prečo podporiť túto iniciatívu.“- vraví.

Krásnu a dôležitú kampaň podporila aj značka BEPON týmito pančuškami s heslom Obleč sa srdcom. Kúpou pančušiek s ružovým srdiečkom môžete finančne podporiť boj žien s týmto ochorením. Výrobca sa vzdáva zisku z ich predaja, ktorý venuje na vybudovanie novej pacientskej poradne. A aha, ako dokonale vyzerajú na nohách Tekelyovej! Toto že je dôchodkyňa???

