Obrovský žiaľ Emmy Tekelyovej: Roky ho ľúbila... Už je v nebi!

Hádam každý, kto má domáceho miláčika, nám dá za pravdu, že neraz je zvieratko vnímané ako člen rodiny. Nečudo, že keď ho sužujú zdravotné ťažkosti, tak to trápi spolu s ním aj jeho majiteľov.

Emma Tekelyová smúti za svojim miláčikom Adamom. Zdroj: Instagram

Chvíle plné strachu a obáv sužovali v uplynulých dňoch aj Emmu Tekelyovú. „Dusím to v sebe, neviem sa s tým zmieriť. Náš Adam odchádza. Pomaly, potichu, dôstojne. Stále vonia a pozerá sa na mňa tými veľkými hnedými očami. Vie, že ho ľúbim. Vie, že sa lúčime. Je pripravený, ja nie! Bolí to. Plačem, premáham sa, nahováram si, že bude lepšie,” zverila sa začiatkom týždňa známa blondínka, ktorá priznala, že pre ňu vôbec nie je jednoduché poslať Adama do psieho neba.

Chvíle bez milovaného chlpáča nesie Emma veľmi ťažko. „Pavúky pradú siete, púpavy hlavy vytŕčajú z trávy, západ slnka sa farbí do ružova. Držím v ruke tvoj obojok, všetko je tak, ako včera. Len ty tu nie si. Tak strašne mi chýbaš a nikdy to nebude inak,” odkázala svojmu miláčikovi zronená blondínka.

Emma Tekelyová bude chodiť na prechádzky už bez svojho štvornohého miláčika. Zdroj: Instagram

Emma Tekelyová prišla o svojho psíka Adama. Zdroj: Instagram