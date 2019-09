Príďte si zmerať sily 14. septembra na PREŠOV HALF MARATHON!

Po úspešnej premiére PREŠOV HALF MARATHONU 2018 sa do roka a do dňa uskutoční druhý ročník podujatia.

14. 9. 2019 si teda nadšenci a priaznivci behu opäť zmerajú svoje sily. Akcia sa uskutoční pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej, predsedu PSK Milana Majerského a pána Pavla Ružbarského, dekana Fakulty športu PU.

Zdroj: Prešov Half Marathon

„Myslím si, že mesto Prešov s jeho aglomeráciami, kde rátam aj Košice, je určite lokalita, ktorá má do budúcna potenciál a zároveň aj cieľ hostiť do 5 000 pretekárov. S kolegami sa naťahujeme, kedy sa tak stane (a kto vyhrá stávku). Podstatné ale však zostáva zachovanie veľmi dobre nastavenej úrovne nielen preteku, ale aj služieb okolo neho. Samozrejme, stále za rozumné ceny,“ hovorí business manager podujatia Peter Schmiedl.

Minuloročnú bariéru krajského mesta, ktoré ako jediné nemalo svoj beh, prelomilo 900 nadšencov, ktorí sa postavili na štart. Aj tento rok si účastníci môžu vybrať trať podľa náročnosti. Odbehnúť si teda môžu ½ maratón, 10 km alebo 5 km a pre najmenších bude pripravený Mini maratón. „O skvele pripravenú trať, občerstvenie počas preteku či zaujímavý program sa aj tento rok postaráme my, organizátori. Postaviť sa na štart, zažiť neopakovateľnú atmosféru, prekonať svoje limity a dobehnúť do cieľa, to už musí zvládnuť každý bežec sám. Spravíme však všetko pre to, aby tento pocit zažil každý z účastníkov,“ dodáva Peter Schmiedl.

Registrácie a viac info nájdete na Predpredaj.sk.

