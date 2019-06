Kam zmizla pneumatika Števa Martinoviča?

Zdá sa, že obľúbený herec Števo Martinovič to so zbavovaním sa pneumatiky myslí naozaj vážne. Už dlhšie sme na jeho sociálnych sieťach nevideli žiadnu fotku s pneumatikou, namiesto toho pribudli videá, v ktorých herec spôsobom sebe vlastným hovorí o zbavovaní sa pneumatík.

Raz vystupuje ako súťažiaci – a zároveň moderátor – paródie na súťaž Milionár, inokedy sa snaží dozvedieť viac informácií na infolinke. A to všetko kvôli pneumatike. Naozaj ho tak trápila?

Podľa ďalších vyjadrení Števa Martinoviča je tomu tak. Pneumatiky sa chce zbaviť čo najlepšou cestou, a odporúča to aj svojim fanúšikom. „Pneumatiky sa dá zbaviť ľahko a rýchlo a hlavne vás to nemusí nič stáť. Sám som toho dôkazom,“ hovorí herec a postupne odhaľuje, že jeho zámery sú oveľa ušľachtilejšie. „Som hrdý, že aj tento rok som ambasádorom Eltmy. Eltma je spoločnosť zaoberajúca sa spätným zberom pneumatík a zastupuje ich výrobcov a dovozcov. Informuje verejnosť o tom, že ojazdené pneumatiky sa dajú vrátiť do pneuservisu alebo predajcovi zadarmo. Eltma ich odtiaľ odvezie a postará sa o to, aby sa dostali na miesto, kde z nich vytvoria niečo nové. Myslím, že tento model by sme mali uplatňovať častejšie. Uvedomovať si dopredu, ako predchádzať vzniku odpadu a myslieť na to, že sa tento výrobok dá pretvoriť na niečo nové, aby nebol len nepotrebným odpadom. Ja som svoje pneumatiky zrecykoval, vďaka čomu som chudý a krásny,“ dodáva s úsmevom Martinovič, ktorému osud našej planéty zjavne nie je ukradnutý.

Zábavné videá, v ktorých Števo Martinovič vystupuje v rôznych situáciách, majú za úlohu edukovať verejnosť o ekologickom zbavovaní sa pneumatík a šíriť osvetu o možnosti ich bezplatného spätného zberu. www.eltma.sk

-reklamná správa-