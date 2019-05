ASB GALA 2019 - Osobnosťou architektúry a stavebníctva sa stal Prof. Dušan Majdúch

Uznávaný odborník v oblasti betónových konštrukcií a mostov získal toto prestížne ocenenie aj na základe hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk. Cenu mu osobne odovzdal minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek. V kategórii ASB Developer roka 2019 zvíťazila podľa hlasovania odbornej poroty spoločnosť HB Reavis, ktorá svoje prvenstvo potvrdila aj na základe hlasovania verejnosti cez www.asb.sk. Cenu ASB Stavebná firma roka 2019 podľa hlasovania odbornej poroty získala firma GOLDBECK s. r. o., podľa hlasovania verejnosti cez www.asb.sk získala toto ocenenie spoločnosť STRABAG, s. r. o. Ocenenia boli odovzdávané počas slávnostného galavečera, ktorého 13. ročník zorganizoval časopis ASB 29. mája 2019 v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Hargašová Lajčáková, slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala Jana Kirschner.

Špeciálna cena pre Združenie Čierne diery

Už po piatykrát udelil časopis ASB z vydavateľstva JAGA aj špeciálnu cenu, ktorou chce upozorniť na výrazné počiny v neziskovej oblasti. „Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok,“ uvádza sa v zdôvodnení tejto špeciálnej ceny. „Sú ich desiatky a miznú nám pred očami. Združenie Čierne diery vzniklo pred štyrmi rokmi z nadšenia, ktoré sa snaží preniesť na ľudí - nadchnúť ich pre históriu starých tovární, baní, stratených miest a regiónov, ktoré majú svoje slávne dni už za sebou. Darí sa im to. Vďaka sociálnym sieťam a blogu sa o priemyselné pamiatky zaujíma viac ľudí, ako kedykoľvek predtým. Z projektu sa stal fenomén, prvú knihu vypredali za necelých 9 hodín. Na zberateľské grafiky, ktoré vydávajú v spolupráci s tlačiarňou Risomat a slovenskými autormi, sa stoja rady. Celý zisk z nich venujú na pomoc pamiatkami. Podali už aj niekoľko návrhov na zaradenie do fondu pamiatkovej ochrany, no najmä sa im podarilo vybudovať verejné vedomie o našej „takmer" zabudnutej histórii.

Víťazi ASB GALA 2019: zľava: Ing. Pavol Čarný, Goldbeck - ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Jakub Gossányi, HB Reavis - ASB Developer roka aj ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva aj ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Ing. Branislav Lukáč, Strabag - ASB Stavebná firma roka, Andrej Sarvaš, Martin Lipták, Miroslav Beňák, Združenie Čierne diery – ASB Špeciálna cena. Zdroj: Miro Pochyba, Stano Spáč

Pod záštitou prezidenta a odborných združení

Slávnostný večer sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, ktorý sa hosťom galavečera prihovoril prostredníctvom videopozdravu. Záštitu nad podujatím ďalej prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Inštitút urbánneho rozvoja, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebná fakulta technickej univerzity v Košiciach, Spolok architektov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2019 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

ASB Developer roka 2019

HB REAVIS, a. s.

ASB Stavebná firma roka 2019

GOLDBECK s. r. o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk :

