Cena Animal Hero Slovakia 2019 je odovzdaná!

V Bratislave sa stretlo deväť útulkov z celého Slovenska - OZ Bullterier Rescue Slovakia, OZ Dog Azyl, OZ Majme srdce, OZ Priateľ pes, Štúrovo, Útulok Revúca, Siberian Husky Rescue, OZ útulok Skalica, Tulkáčik a OZ Zvieratkovo. Návštevníci podujatia mali možnosť spoznať zvieratá a ich príbehy a priamo na mieste darovať niektorému z nich nový domov. Počas soboty našlo svojich nových majiteľov 24 psov. Pridali sa k stovkám ďalších, ktoré boli počas všetkých ročníkov Nájdite sa so zvieratkom z útulku adoptované.

Súčasťou sobotňajšieho podujatia bolo udeľovanie cien Animal Hero Slovakia 2019. Cenu udeľuje združenie Zvierací ombudsman ľuďom, ktorí počas roka zachránili alebo výrazným spôsobom pomohli zachrániť týrané zviera. V tomto roku boli odovzdané ceny dve. Prvú si odniesla Lenka Benická a jej dcéra Nina, ktoré aj napriek ťažkej rodinnej situácii vykúpili a zachránili ťažnú kobylu, ktorú po ťažkom zranení ponechal zanedbanú majiteľ jej osudu. Druhou ocenenou je školáčka Katka Jadudová, ktorá našla počas cesty do školy v igelitovom vrecku vyhodené mačiatka, ktoré by do pár hodín uhynuli. Katka ich vzala so sebou a postarala sa o ne. V čase, kedy sa opakovane stretávame s týraním zvierat tínedžermi, ktorí svoje konania zverejňujú na sociálnych sieťach, je Katka príkladom opaku ľahostajnosti a bezcitnosti. Ceny odovzdala Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová a speváčka Dominika Mirgová.

V minulosti bol cenou Animal Hero Slovakia ocenený pán Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom ci dvaja nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa. Za rok 2018 bol ocenený chlapec Mirko, ktorý sa nebál a pomohol odhaliť páchateľov, ktorí zviazali a týrali sučku nemeckého ovčiaka Elizabeth. Tento brutálny a bezcitný prípad zaujal širokú verejnosť aj médiá. Z činu týrania boli obvinení dvaja páchatelia, ktorým hrozí odňatie slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode. Autorom ceny Animal Hero Slovakia je dizajnér Adrian Sill.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Združenie v súčasnosti pripomienkuje zákon o poľovníctve.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

