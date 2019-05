Opustené zvieratká budú hľadať domov už túto sobotu v Bratislave: Kto si prevezme záslužné ocenenie Animal Hero?

V sobotu 18. mája sa v Bratislave uskutoční 24. vydanie charitatívneho podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“, ktoré pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat a združenie Zvierací ombudsman. Bude sa konať na zadnom nádvorí obchodného centra Aupark a potrvá od 10.00 do 16.00.

Na charitatívne podujatie do Bratislavy pricestujú opustené zvieratá z deviatich útulkov z celého Slovenska. Zástupcovia útulkov budú počas celého dňa predstavovať ich príbehy a záujemcom o adopciu poradia a pomôžu s výberom vhodného zvieratka. V rámci sprievodného programu adopčného podujatia vystúpia Dominika Mirgová, Matěj Vávra, Tomy Kotty, Veronika Strapková a Martin Kráľ a Kristina Tran. Moderovať bude Becca.

Podujatie Nájdite sa so zvieratkom z útulku sprostredkúva a odovzdáva pozitívnu energiu nezabudnuteľným spôsobom. Je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat. Vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorým osudy zvierat nie sú ľahostajné. Sprostredkúva prepojenie myšlienok, ľudí a príbehov, vytvára puto.

Sprievodný program podujatia Nájdite sa... so zvieratkom z útulku



10:00 / uvítanie a zahájenie podujatia Zvieracou ombudsmankou Zuzanou Stanovou

10:30 / Kristina Tran

10:45 / Tomi Kotty

11:00 / Martin Kráľ & Veronika Strapková

11:15 / Matej Vavra

11:30 / moderátorka Becca a predstavenie útulkov a zvierat

13:00 / Dominika Mirgová

13:30 / odovzdanie ocenenia Animal Hero Slovakia

Záštitu nad podujatím prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Súčasťou podujatia bude odovzdanie ceny Animal Hero Slovakia. Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky.

V minulosti bol ocenený pán Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom ci dvaja nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa. Za rok 2018 bol ocenený chlapec Mirko, ktorý sa nebál a pomohol odhaliť páchateľov, ktorí zviazali a týrali sučku nemeckého ovčiaka Elizabeth. Tento brutálny a bezcitný prípad zaujal širokú verejnosť aj médiá. Z činu týrania boli obvinení dvaja páchatelia, ktorým hrozí odňatie slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode.

Autorom ceny Animal Hero Slovakia je dizajnér Adrian Sill.

Prípad: Kobyla BAŠKA / Ocenená: Lenka Benická





Baška je približne 8-ročná kobyla, jedna z tých mnohých a absolútne nešťastných ťažných koní, ktorých údelom je tvrdá a náročná práca v lese. Tieto kone často žijú samé, bez kontaktu s inými koňmi, uviazané v tmavej zatuchnutej maštali, či na dvore plnom neporiadku, kde sa môžu zraniť. A ak nemajú šťastie na majiteľa, ich život je utrpením. Baška je jedným z takýchto koní. Pokým drela v lese, dostávala aspoň potravu. Ale počas práci v lese sa ťažko zranila. Hlboko do nohy sa jej zapichol hrubý ostrý konár. Mala smolu, uviazla v ťažkom teréne bez prístupu možnej pomoci. So zranením musela vo veľkých bolestiach prejsť domov 5 km.

Baške noha opuchla, rana sa zapálila, hrozila otrava krvi. Keď výrazne schudla, ledva stála na nohách a už apatická nebojovala o život, jej majiteľ uznal, že kobyla je vhodná už len na mäso. A tak sa na Bazoši objavil inzerát. Majiteľovi bola ukradnutá, chcel na nej už iba zarobiť. Brat majiteľa ju odkúpil, aby ju neskôr využil na žriebätá.

Osud to však zariadil úplne inak. Do života kobylky vstúpila pani Lenka Benická. Matka dvoch zdravých detí a jedného vážne chorého syna, ktorý si vyžaduje jej stálu pozornosť. Aby sa mohla postarať o svoju rodinu, chodí do dvoch zamestnaní. Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sama žije, neváhala a rozhodla sa Baške pomôcť. Po rôznych problémoch a neistoty, či sa kobyla dožije rána, či jej ju nový majiteľ predá, sa jej podarilo Bašku vykúpiť, nájsť jej miesto, kde ju môže liečiť, kde jej zabezpečí pozornosť a starostlivosť. Teda to, čo kobyla nikdy nepoznala.

Pani Lenka vykúpila kobylu za 1.000 eur, ktoré si požičala. Investovala do liečby, a tak sa jej dlh blíži k sume 2.000 eur. Na pani Lenku a jej čin upozornilo občianske združenie Nádej pre kone a ľudí, ktoré vyhlásilo výzvu na finančnú pomoc. Starostlivosť o tak veľké zviera akým je kôň nie je vôbec jednoduchá. Vyžaduje si dennú pozornosť, kŕmenie, napájanie, pohyb, čistenie priestoru, v ktorom zviera žije ale aj samotného zvieraťa. Veterinárna starostlivosť je v prípade zranenia oveľa náročnejšia ako napríklad pri malých zvieratách akými sú psy alebo mačky. Umiestniť koňa do vyhovujúceho priestoru je tiež oveľa náročnejšie ako umiestnenie malého spoločenského zvieraťa. Za rozhodnutím zachrániť koňa je veľká odvaha a láska.

Prípad: Vyhodené mačiatka / Ocenená: Katka Jadudová /14 r./

Zdroj: Slavomír Matejka, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pliešovce

„Dnes sme oceňovali žiakov, dostávali pochvaly riaditeľom školy, veľa šikovných detí.... potom som učil. Po piatej hodine som bol odprevadiť časť deviatakov do šatne. Keď odchádzali, prišli k jednému zavesenému batôžku v šatni a začali sa baviť na tom, že Katka má v škole mačky. Nechápavo som sa na nich pozrel. Zvedavosť mi nedala a tak v očakávaní turistických "mačiek" som nakukol do vaku. Bolo tam klbko troch ešte slepých mačiatok. Dosť ma to vytočilo - však to už hraničí s týraním zvierat. Čo to tú deviatačku napadlo, veď už má mať dosť rozumu na to, aby nedovliekla do školy malé mačiatka - a to ešte na celý deň!!!!!

Netrpezlivo som čakal na chodbe na Katarínu, kým príde z obeda. Konečne som ju uvidel. Do riaditeľne vošla s roztrasenými rukami. Vysvetlila mi, že ráno, keď odchádzala do školy, našla na bráne zakvačenú starú tašku a v nej tri slepé malé mačiatka. Nejaký "dobrák" im zavesil na bráničku takýto darček.

"Tak čo som mala robiť? Zobrala som ich do školy," pokračovala Katka. "Mama musela ísť pásť kozy, otec nepomôže," pokračovala ďalej, "tak som rýchlo ešte nabrala do fľašky kozacie mlieko."

Potom som sa dozvedel, že síce Katarína meškala na každú hodinu - to sme vedeli my učitelia - nevedeli sme však, že Katka každú prestávku odbehla do šatne, aby striekačkou nakŕmila mačiatka.

"Viete, celú hodinu som tú fľašku hriala na tele, aby mali mačence teplé mlieko." Táto Katkina veta ma úplne dorazila. Poslal som ju domov, zajtra mačiatka donesie, budú pár dní pri našich školských zajačikoch. Ďakujem i Zuzke Bessonovej, ktorá bola ochotná pomôcť a mačiatka zadarmo Katke zaočkovať.“ Slavomír Matejka

V čase, kedy sa stále viac a viac objavujú prípady detí a tínedžerov, ktorí sa zabávajú týraním zvierat a zverejňovaním svojho konania na sociálnych sieťach, sme našli text, ktorý napísal riaditeľ Základnej školy v Pliešovciach Slavomír Matejka. Katka je jeho žiačka. Katka je opačným príkladom bezcitnosti, ľahostajnosti a brutality. Práve naopak, prejavila veľkú mieru citlivosti. Vďaka svojej pozornosti, empatii a schopnosti vnímať svoje okolie, zbadala počas cesty do školy vyhodené mačiatka. Zastavila sa, a o zvieratá, ktoré by do pár hodín uhynuli sa postarala.

„Hrubé správanie detí a tínedžerov voči zvieratám vnímame veľmi pozorne. Na činy týrania zvierat deťmi pravidelne upozorňujeme. Týrať zviera je neprijateľné. V prípade detí a mladistvých nie je vylúčené, že rovnaké správanie nebude v budúcnosti nasmerované voči spolužiakom, či iným ľuďom, ktorí sa voči takémuto správaniu nevedia brániť. Ocenením školáčky Katky chceme dať príklad aj ostatným deťom.“ Zvieracia ombudsmanka, Zuzana Stanová.

