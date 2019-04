Japonsko na Bratislavskom hrade: Včera premiér, onedlho možno aj Kill Bill

Za najepickejší nástup vôbec označujú mnohí filmoví fanúšikovia príchod Lucy Liu v postave O-ren Ishii na bitevné pole vo filme Kill Bill. Stretáva sa s pomstychtivou Čiernou mambou. Výsledok súboja na život a smrť sa už za šestnásť rokov stihol zapísať do histórie kinematografie.

Skladba, ktorá sprevádza ázijskú úderku, nesie názov Battle Without Honor or Humanity. Inštrumentálna skladba z pera rockového hudobníka Tomoyasu Hotei z Japonska vznikla ešte v roku 2000 pre film Nové neúctivé a neľudské súboje. Až o tri roky neskôr ju použil Quentin Tarantino v prvom dieli svojho kinotrháku s Umou Thurman v hlavnej úlohe.

Zatiaľ zostáva tajomstvom, či sa husľový virtuóz Filip Jančík ujme neľahkej úlohy prearanžovať rockovú hudbu do sláčikovej verzie. Koniec koncov, prečo by aj nie? Veď v minulosti sa mu to už podarilo pri znelke Pulp Fiction. Zdroj: Archív Filip Jančík

Na Bratislavskom hrade však predstaví aj hudbu z filmov Počiatok, ság Harry Potter a Piráti z Karibiku či aktuálneho televízneho fenoménu Game of Thrones.



Svoju hudobnú šou, ktorú sprevádza veľkolepé svetelné divadlo, pôvodne avizoval na 15. júna. Teraz však pre veľký záujem pridáva ďalší koncert, a to hneď v nasledujúci deň. Do predaja sa tak dostávajú ďalšie lístky na západnú terasu, kde len pred pár mesiacmi ohúril legendárny Sting.

Rozsekala vás predstava zažiť hudbu z obľúbeného filmu v nových aranžmánoch? Natiahnite trikot a prebojujte sa za lístkami na šou Filipa Jančíka TU.

