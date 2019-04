Za povodne Kérale môžeme aj my

Jerome Anthony, 45 ročný muž, jediný živiteľ 5-člennej rodiny, rybár v miestnych vodách, prijal výzvu pomôcť ľuďom dostať sa do bezpečia za pomoci svojho kanoe. K večeru, keď sa vracal domov, sa dostal do víru a jeho malá loďka sa prevrátila. Hoci sa k nemu ľudia ponáhľali na pomoc, silný vír ho stiahol do vody a zanechal len jeho loďku a pádlo. Hľadanie pokračovalo do polnoci, ale márne. Návaly vody zabránili hľadaniu na ďalšie štyri dni. Jeho telo bolo nájdené na štvrtý deň s hlavou zaborenou do špinavého bahna. Viji a Sajuf, obaja študenti bakalárskeho stupňa, prišli o milovaného otca. Ich matka Mini nemá potuchy, ako sa postarať o rodinu a starú mamu. Temné dni záplav sú preč, no nad rodinou sa vznášajú ešte tmavšie mračná neistoty. Áno, záplavy ustúpili, ale nikto nemôže zastaviť slzy kotúľajúce sa po tvárach tejto trpiacej rodiny.

Silné monzúnové dažde rozvodnili rieky do takej miery, že sa začali vylievať zo svojich korýt a zaplavili takmer celú krajinu. V regióne Idukki na juhu Kéraly bol napr. nárast priemerných zrážok až o 94 %. Takúto vodu nikto nečakal a nikto na ňu ani nebol pripravený. Po prvýkrát preto museli v krajine otvoriť 35 z 54 vodných nádrží, ktoré už neboli schopné udržať vodu pritekajúcu z okolitých riek. Liala sa doslova zovšadiaľ. Vytopila a zničila tisíce domov, škôl, nemocníc, chrámov a iných dôležitých administratívnych budov. Podmyla cesty a mosty, v dôsledku čoho boli mnohí obyvatelia, hlavne na vidieku a vo vysoko položených oblastiach, odrezaní od okolitého sveta a rýchlej pomoci. Takmer 500 ľudí prišlo o život a desiatky obyvateľov zostalo nezvestných.

1,45 milióna ľudí v humanitárnych táboroch

20 000 zničených domov

zničených 57 000 ha poľnohospodárskej pôdy

8 000 kusov uhynutého dobytka

35 rozsiahlych zosuvov pôdy

dažde obrali ekonomiku o 195,2 miliardy rupií

83 000 km ciest zničených (z toho 16 000 km frekventovaných komunikácií)

Keď sa hľadali príčiny minuloročných 100 ročných záplav v Kérale, začali sa ozývať hlasy odsudzujúce zle navrhnuté vodné nádrže, ktoré nedokázali udržať vodu z okolitých riek pohromade. Hoci boli tieto námietky opodstatnené, neodpovedali však na otázku, odkiaľ sa vzalo toľko vody. Nakoniec sa predstavitelia Kéraly i odborníci po dôkladnom zhodnotení situácie zhodli na tom, že záplavy vznikli dôsledkom výrazných výkyvov počasia a neobvykle vysokými zrážkami. V skutočnosti sú tieto zmeny súčasťou jednej veľkej klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých. A hoci ide o prirodzený proces, vplyvom ľudskej činnosti nadobúda rýchlejší a výraznejší spád.

Kvalita života človeka a jeho zdravie závisí od mnohých faktorov, ako sú kvalitné potraviny, pitná voda, čisté životné prostredie, bezpečné obydlia a dobré sociálne podmienky. Dôsledkom stále častejších prejavov klimatickej zmeny sú však tieto základné potreby ohrozované. Stále častejšie dochádza k vysychaniu vodných zdrojov – s ktorým súvisí aj nedostatok jedla a potravy pre človeka i domáce zvieratá. Znehodnocuje sa úroda – vypestované plodiny sú dôsledkom záplav alebo sucha odplavené alebo vyschnuté. Vyskytujú sa rôzne choroby, ktoré sa rozširujú v dôsledku zvyšovania teploty. Dochádza k presídľovaniu a migrácií ľudí - pre nedostatok zdrojov a pre katastrofy sú nútení hľadať nové miesta na život. Hľadanie nových možností v boji proti následkom klimatických zmien a prevencia v rámci dlhodobého rozvoja krajín si vyžaduje financie.

Už počas záplav, ako aj po nich, sa začali mnohí jednotlivci, rôzne skupiny i organizácie doma i v zahraničí mobilizovať, aby pomohli obetiam postihnutým nešťastím. Zároveň sa začalo s okamžitou opravou poškodených domov či výstavbou tých zrútených. Táto časť obnovy trvá prakticky až doteraz a určite pomôže aj verejná zbierka Tehlička, z ktorej budú mať úžitok predovšetkým sociálne slabšie rodiny. Vďaka výťažku bude možné postaviť domy rodinám zo 7 dištriktov, opraviť zničené obydlia a zabezpečiť živobytie kúpou dobytka rodinám ako je tá Jeromova.

