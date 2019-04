ESIN pozýva médiá: Súd má pustiť nahrávky, ktoré ukážu, že František Oravec bol súčasťou prípravy zločinu

Farmár František Oravec na pódiu počas zhromaždenia Za slušné Slovensko

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Spoločnosť Esin Group a.s. pozýva všetky médiá, aby prišli v pondelok 8.apríla o 12.30 na Košický súd do miestnosti číslo 127. Súd, ktorý rieši podozrenie z násilného trestného činu, ktorý mal spáchať obvinený Marcel Horváth tentoraz umožní prehratie zaistených zvukových a obrazových dokumentov. Tie podľa Esin Group a.s. potvrdia, že súčasťou príprav na násilné trestné činy, ktoré boli pripravované voči spoločníkom a zamestnancom Esin Group, a.s. bol aj bratranec Marcela Horvátha a líder Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec.