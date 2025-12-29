Situácia na cestách Trnavského kraja: 21 dopravných nehôd za uplynulý týždeň

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TRNAVA - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 32 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri ôsmich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 52. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2104 dychových skúšok, z toho 16 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a sedem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.