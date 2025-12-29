Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Surinam v šoku: Muž obvinený z vraždy 9 ľudí sa vo väzbe obesil

TASR

PARAMARIBO - Muž podozrivý z nedeľňajšieho útoku nožom na predmestí Paramariba v juhoamerickom Suriname sa po zadržaní na policajnej stanici obesil. Oznámila to v pondelok tamojšia polícia, píše o tom agentúra AFP.

Deväť obetí vrátane štyroch detí

Po útoku štyridsaťtriročného muža zahynulo deväť ľudí vrátane štyroch jeho vlastných detí vo veku od piatich do 15 rokov. Podľa náčelníka miestnej polície Melvina Pinasa trpel mentálnymi problémami. Miestne médiá uviedli, že obete sa nachádzali vo viacerých domoch.

Útok sa odohral v meste Richelieu asi 25 kilometrov východne od Paramariba. Susedia uviedli, že muž sa telefonicky pohádal s manželkou, s ktorou spolu nežili, a potom napadol vlastné deti a následne aj susedov, ktorí im pribehli na pomoc. Policajti pri zásahu podozrivého postrelili do nohy, keď sa na nich pokúsil zaútočiť a previezli ho do nemocnice. S vážnymi zraneniami hospitalizovali aj šieste dieťa a ďalšieho dospelého.

Nárast násilia

Surinam je bývalá holandská kolónia s približne 600.000 obyvateľmi a dlhodobo mala jednu z najnižších úrovní vražednosti v regióne. To sa zmenilo v roku 2024, keď sa podľa údajov think-tanku Insight Crime miera vražednosti výrazne zvýšila na 30 vrážd na 100.000 obyvateľov.

