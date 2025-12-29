Tichý Silvester v Tatrách: Ohňostroje a petardy do národného parku nepatria, vyzývajú ochranári

VYSOKÉ TATRY - Do národného parku ohňostroje a petardy nepatria. Pred príchodom nového roka na to upozorňuje Správa Tatranského národného parku (TANAP) a vyzýva návštevníkov, aby sa zapojili do „Tichého Silvestra“.
Tatry a hluk
„Tatry svojimi údoliami a skalnými stenami vytvárajú ideálne akustické podmienky na šírenie zvuku, napríklad aj z delobuchov. Mnohí ľudia si ešte stále neuvedomujú, ako nadmerným hlukom a zábleskami trpia voľne žijúce zvieratá,“ vysvetľuje Správa TANAP-u.
Ochranári dodávajú, že kamzíky na extrémny stres reagujú nekontrolovaným správaním. Celé čriedy často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje, alebo do exponovaných žľabov, v ktorých im hrozí pád či odtrhnutie lavíny. Námaha v zimnom období znižuje schopnosť živočíchov čeliť nepriaznivým podmienkam.
„Tragický bol napríklad prelom rokov 2017 a 2018 pre telemetricky sledovanú kamzicu Jesicu. Pravdepodobne silvestrovská zábava pri ubytovacom zariadení vo Velickej doline spôsobila, že utiekla do lavinózneho terénu, kde na extrémne zľadovatenom povrchu zahynula,“ konkretizovala Správa TANAP-u.
Výzva ochranárov
Keď nepomáhajú reštriktívne opatrenia, pracovníci Správy TANAP-u apelujú na ľudskosť. Snažia sa tak zmierniť antropický tlak na divo žijúce zvieratá. Jedna silvestrovská oslava môže podľa nich nepriamo spôsobiť smrť zvieraťa, o ktorej oslavujúci nemusia ani vedieť. „Nebuďme egoisti. Pamätajme si, že v tatranskej prírode sme iba návštevníkmi. Domácimi sú tu zvieratá, ktoré v nej žijú po celý rok,“ uzatvárajú ochranári.