MIMORIADNY ONLINE Nevídaný zlom vo vojne: Ukrajinci mali vyslať drony na Putinov dom!

Ukrajina podnikla útok dronmi na Putinovu rezidenciu. KYJEV REAGUJE! Zobraziť galériu (4)
Ukrajina podnikla útok dronmi na Putinovu rezidenciu. (Zdroj: X/Watchma51035016, SITA/AP/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo)
TASR, ČTK

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Moskva bude na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry Reuters a AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

17:15 Ukrajinský prezident označil tvrdenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, že ukrajinské drony v noci zaútočili na rezidenciu Vladimira Putina, za nepravdivé. Podľa Volodymyra Zelenského si Moskva pripravuje pôdu pre vlastný útok na ukrajinské vládne budovy v Kyjeve a snaží sa narušiť mierové rozhovory. Šéf ruskej diplomacie tiež vyhlásil, že Rusko zmení svoju pozíciu v mierových rokovaniach. Zároveň Ukrajine pohrozil odvetnými údermi.

 
 

16:41 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Moskva bude na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry Reuters a AFP.

Sergej Lavrov
Zobraziť galériu (4)
Sergej Lavrov  (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

16:19 Rusko pokračuje vo svojom pláne zmocniť sa štyroch ukrajinských regiónov, ktoré z časti okupuje, a vo svojom ťažení postupuje. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podľa agentúr tiež tvrdil, že ukrajinská armáda ustupuje pozdĺž celej frontovej línie. Kyjev sa k jeho výrokom zatiaľ nevyjadril a podobné vyhlásenia nemožno v podmienkach vojny bezprostredne nezávisle overiť.

15:35 Jediný dron FPV zlikvidoval naraz sedem okupantov. Dron vletel priamo do zemného krytu plného ruských vojakov.

13:48 Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že jeho sily obsadili dedinu Dibrova v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Informuje o tom stanica Sky News a príspevok ruského ministerstva obrany na platforme Telegram.

13:35 Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v reakcii na nedeľňajšie rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským náprotivkom Voloymyrom Zelenským vyhlásil, že je rád, že sa svet posúva k diplomatickému riešeniu konfliktu. Ukrajina podľa jeho slov v uplynulých dňoch významne ustúpila a na rade je teraz Rusko, píše o tom portál Novinky.cz.

12:55 Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť aj prítomnosť zahraničných jednotiek, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojené štáty podľa neho ponúkajú Ukrajine silné záruky na 15 rokov s možnosťou predĺženia, Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie. Informuje o tom agentúra AFP.

11:45 Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým. Ruský prezident Vladimir Putin bude s Trumpom čoskoro telefonovať, rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa v tejto chvíli nezvažuje, povedal tiež Peskov. Informuje o tom agentúra Reuters.

11:35 Moskva súhlasí s názorom amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mierová dohoda o vojne na Ukrajine je bližšie. Zároveň ale Kremeľ dal dnes najavo, že o konci vojny uvažuje v kontexte dosiahnutia svojich cieľov. Ukrajinu vyzval, aby sa jej sily stiahli z celého Donbasu, ktorého veľkú časť Rusko okupuje. Uviedla to agentúra Reuters.

10:30 „Povedal som (Trumpovi), že by sme chceli zvážiť záruky na 30, 40 alebo dokonca 50 rokov, a to by bolo historické rozhodnutie prezidenta Trumpa. Prezident povedal, že to zváži,“ vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj.

9:40 Valerij Zalužnyj sa začiatkom januára chystá odísť z funkcie ukrajinského veľvyslanca v Británii, informoval v pondelok ukrajinský web The New Voice of Ukraine (NVU) s odvolaním sa na štyri politické a diplomatické zdroje. Svoj zámer odstúpiť bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl podľa zdrojov webu oznámil pred niekoľkými týždňami prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

8:40 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 29. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:15 Podľa správ otriasli explózie vojenským letiskom Khanskaya v Rusku. Explózie mali zasiahnuť vojenské letisko Khanskaya neďaleko južného ruského mesta Majkop, kde boli v skorých ranných hodinách 29. decembra aktivované systémy protivzdušnej obrany.

6:15 Na nedeľnom rokovaní prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s hlavou Ukrajiny Volodymyrom Zelenským na Floride nastal pokrok v mierovom rokovaní. Na sieti X to napísala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s tým, že Európa sa chce podieľať na upevnení tohto pokroku. Spojené štáty sa snažia sprostredkovať ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 rozpútalo Rusko z rozkazu ruského prezidenta Vladimíra Putina.

6:05 Svet si váži mierové úsilie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Po nedeľnom rokovaní Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride to napísal na sieti X vyjednávač ruskej hlavy štátu Vladimíra Putina Kirill Dmitrijev. Trump po stretnutí so Zelenským vyhlásil, že možno mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou sa výrazne priblížila. Ukrajina od februára 2022 čelí ruskej invázii.

Rokovania pokročili, zostáva jedna alebo dve nevyriešené otázky

„Prebrali sme neviem aké percento (otázok), niekto by povedal 95 percent, no dosiahli sme veľký pokrok v ukončení tejto vojny,“ konštatoval Trump. „Dnes sme dosiahli veľký pokrok, ale v skutočnosti sme ho dosiahli za posledný mesiac. Toto nie je proces, ktorý sa dá vybaviť za jeden deň. Sú tam veľmi zložité veci,“ povedal Trump.

Na otázku, aké zložité otázky zostávajú nevyriešené, Trump odpovedal: „Myslím si, že časť územia, o ktorom hovoríte, už bola zabratá. Časť tohto územia ešte obsadená nie je, ale môže byť zabratá v priebehu nasledujúcich mesiacov, preto je lepšie uzavrieť dohodu.“

Trump narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať. „To je to, čo chcú. Ale na tejto otázke sa ešte prepracuje. Myslím si, že sa uberáme správnym smerom,“ poznamenal Trump. Neskôr povedal, že otázka území Ukrajiny zabraných Ruskom bude vyriešená „v priebehu nasledujúcich mesiacov“.

Bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu sú podľa Zelenského dohodnuté na 100 

Zelenskyj označil rokovania so šéfom Bieleho domu za skvelé a povedal, že bezpečnostné záruky USA pre Kyjev sú dohodnuté na sto percent, spoločné bezpečnostné záruky USA a EÚ pre Ukrajinu sú takmer dohodnuté, zatiaľ čo ich vojenský aspekt je dohodnutý tiež na sto percent. „Zhodli sme sa, že bezpečnostné záruky sú kľúčovým míľnikom v dosiahnutí trvalého mieru a naše tímy budú naďalej pracovať na všetkých aspektoch,“ dodal. K otázke Donbasu Zelenskyj uviedol, že Kyjev má „odlišný postoj“ ako Rusko. Ukrajina podľa neho musí rešpektovať svoje zákony a svojich občanov, ako aj územie, ktoré kontroluje.

„Náš postoj je veľmi jasný. Preto prezident Trump povedal, že je to veľmi ťažká otázka,“ konštatoval Zelenskyj. Na otázku o ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárni okupovanej Ruskom Trump odpovedal, že aj ruský prezident Vladimir Putin chce, aby fungovala. „Momentálne tam nie sú žiadne raketové útoky, žiadne bombové útoky... snažia sa spoločne uviesť elektráreň do prevádzky,“ vyhlásil Trump.

Trump vyhlásil, že Putin, s ktorým telefonicky hovoril pred stretnutím so Zelenským, nesúhlasí s prímerím počas trvania prípadného referenda na Ukrajine o mierovom pláne: „Nie, nie je za prímerie... Putin sa nechce ocitnúť v situácii, keď zastaví paľbu a potom ju bude musieť znova obnoviť. Chápem to. Ale myslím si, že nájdeme spôsob, ako to vyriešiť.“

Prezident USA znovu kritizuje Joe Bidena za vojnu na Ukrajin

Prezident USA tiež povedal, že ak sa vojna skončí, Rusko pomôže obnoviť Ukrajinu. Rusko podľa neho „chce vidieť úspešnú Ukrajinu, hoci to znie zvláštne“. Navyše sa sťažoval, že si niektorí „zlí ľudia vymysleli veľa vecí, a to nám neumožnilo uzavrieť dohodu s Ruskom a neumožnilo to Rusku uzavrieť dohodu s nami“. Nekonkretizoval, koho tým myslel. Opäť zaútočil na svojho demokratického predchodcu Joea Bidena, ktorý podľa neho vojne Ukrajiny s Ruskom nezabránil.

Šéf Bieleho domu nevylúčil možnosť cesty do Kyjeva, aby v ukrajinskom parlamente osobne loboval za revidovaný plán USA na ukončenie vojny. „Nie som si istý, či je to naozaj potrebné, ale ak to pomôže zachrániť 25.000 životov mesačne, alebo hocikoľko, určite by som bol ochotný to urobiť,“ dodal Trump.

Trump potvrdil, že po skončení rokovaní so Zelenským sa obaja spojili s predsedami vlád Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Nemecka, Fínska, Poľska a Nórska, ako aj so šéfkou Európskej komisie. Obaja prezidenti uviedli, že rozhovory budú pokračovať. „Dohodli sme sa, že tímy sa stretnú v nasledujúcich týždňoch a prezident Trump súhlasil, že nás privíta v januári, pravdepodobne vo Washingtone,“ povedal Zelenskyj.

