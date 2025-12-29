Lukašenkovi sa vysmiali ako malému chlapcovi: Šok pre diktátora! Nečakaný bodyček ho poslal rovno k ľadu

MINSK - Priateľský hokejový zápas v Minsku priniesol moment, ktorý obletel sociálne siete. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko sa počas hry ocitol na ľade po nečakanom strete s hráčom z vlastného tímu.
Zrážka, ktorú kamery neprehliadli
V bieloruskej metropole sa odohral exhibičný zápas medzi prezidentským tímom a mužstvom z Brestu. Na ľade sa objavil aj samotný Alexandr Lukašenko a práve jeho účasť pritiahla najväčšiu pozornosť. Počas hry došlo k nešťastnej kolízii, keď do neho narazil spoluhráč.
Záznam incidentu sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a stal sa terčom množstva komentárov aj vtipných reakcií.
Číslo 68 pobavilo fanúšikov
Kuriózny detail neunikol najmä českým hokejovým fanúšikom. Hráč, ktorý Lukašenka neúmyselne zrazil, mal na drese číslo 68 – rovnaké, aké nosí legendárny Jaromír Jágr. Práve tento moment ešte viac prispel k popularite videa.
Po zrážke bola hra krátko prerušená a záznam ukazuje, ako spoluhráč pomáha prezidentovi postaviť sa späť na nohy.
Zdravotné obavy sa nepotvrdili
Podľa portálu Axar.az neutrpel Lukašenko žiadne zranenia a je v poriadku. Dokonca sa má pripravovať na ďalšie hokejové vystúpenia v rámci podobných zápasov.
Samotné stretnutie proti Brestu skončilo remízou 5:5. Dramatický záver priniesol vyrovnávajúci gól v poslednej sekunde, o ktorý sa postaral Lukašenkov syn Nikolaj, informuje bieloruský web Belta.
Dlhoročný vládca s kontroverzným statusom
Alexandr Lukašenko stojí na čele Bieloruska od roku 1994 a je najdlhšie úradujúcou hlavou štátu v Európe. Jeho pozíciu však po prezidentských voľbách v roku 2020 spochybnila časť medzinárodného spoločenstva.
Európska únia, Spojené štáty aj Spojené kráľovstvo ho pre represie voči opozícii a pochybnosti o legitimite volieb nepovažujú za právoplatne zvoleného prezidenta.