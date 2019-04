TUKE fest hľadaj pod názvom Majáles Košice!

KOŠICE - Už 9.krát sa uskutoční tento známy a obľúbený TUKE fest v Košiciach, no tentokrát pod novým názvom. Organizátori Dream production s.r.o zjednotili názvy košického a prešovského podujatia pod jednotný, a to Majáles.

Open-air festival sa prvýkrát bude konať aj na inom mieste. Z vysokoškolského areálu TUKE sa presťahuje do areálu hádzanárskej haly na Alejovej ulici. 7. máj tak bude Košiciam patriť jedinečná atmosféra koncertov hviezd ako Ben Cristovao and The Band, Mairee, obľúbeným Heľeniným Očiam, kepele Horkýže Slíže či stálici festu Kontrafaktu. „Tento rok sme line-up vyskadali z kvalitného česko-slovenského zoskupenia. Chceli sme tak potešiť ľudí, ktorí sa k nám na festival stále vracajú a užívajú si ho. Veríme, že si každý vyberie toho svojho favorita,“ hovorí event managerka podujatia Nika Bernátová.

Organizátori každý rok prichádzajú s niečím novým. Tentokrát neobvykle zverejnili line-up už v decembri minulého roka a dokonca spustili predpredaj lístkov. „Chceme uľahčiť a urýchliť vstup na festival, nech predídeme dlhému radu pred bránami. Vo vnútri však ľudí už bude čakať skvelo pripravené podujatie, stage, gastro zóna, kde si budete môcť pochutnať na rôznych špecialitách, a samozrejme, bary s drinkami či pivečkom,“ dodáva Nika Bernátová.

-reklamná správa-