Kedy prezúvať na letné?

Kým prezutie z letných na zimné určuje zákon, v opačnom prípade necháva slovenská legislatíva toto rozhodnutie na zodpovednosti vodičov. Jemným vodítkom môže byť pravidlo 7 °C. Ak denné teploty dlhodobo neklesajú pod túto hranicu a vozovka nie je pokrytá súvislou vrstvou ľadu a snehu, odporúča sa prezúvať. V jarných mesiacoch však teplota kolíše. Kým na západe môže stúpať, na severe Slovenska zvykne v tomto období ešte snežiť. Niekoľkociferné rozdiely bývajú aj medzi rannými a večernými teplotami. Ak preto často cestujete, s prezúvaním ešte môžete pokojne počkať.

Pozor si však dajte, ak vaše pracovné cesty vedú do susedného Česka či Rakúska, kde prezutie na letné určeuje presný termín. V prípade Rakúska je to do 15. apríla na súvislej vrstve snehu a ľadu, v Českej republike by ste mali jazdiť na zimných gumách do 31. marca.

Dokonca, mnoho šoférov neprezúva vôbec a celoročne jazdia na jedných pneumatikách. Ide však o veľmi nebezpečné konanie, nakoľko zimné pneumatiky nie sú prispôsobené na jazdu počas letných mesiacov aj naopak (letné pneumatiky nie sú vhodné na zimu). Do veľkej miery sa predlžuje brzdná dráha, pneumatiky sa prehrievajú a hrozí ich náhly defekt, ktorý môže viesť k strate kontroly nad vozidlom. Tiež majú vyšší valivý odpor, takže zvyšujú spotrebu.

Pri rozhodovaní o prezúvaní vám môže pomôcť aj hĺbka dezénu na pneumatike. Ak necháte na svojom vozidle pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako je zákonom predpísaných 1,6 mm, riskujete tým právne následky a v prípade nehody môžete prísť o poistné plnenie. To, že hĺbka dezénu 1,6 mm je už dosiahnutá, zistíte tak, že na pneumatike sa objaví indikátor opotrebovania behúňa.

Ostala vám ojazdená zimná pneumatika?

Ak ste na základe týchto kritérií uznali, že je vhodné obdobie na prezutie pneumatiky, zrejme vám vyvstala otázka, kam s tou zimnou. Odpoveď je jednoduchšia, ako by sa mohlo zdať a netreba za ňou hľadať žiadne komplikácie. Ojazdenú pneumatiku jednoducho odneste do pneuservisu, predajne pneumatík alebo na zberné miesto určené obcou. Každý z nich je povinný od vás pneumatiku bezplatne prevziať. Táto povinnosť spätného zberu platí zo zákona už od 1.1. 2016.

Každé takéto miesto spätného zberu je pritom povinné prijať pneumatiky nielen zadarmo, ale aj bez ohľadu na ich značku a miesto nákupu. Všetky likvidačné poplatky sú už zahrnuté v predajnej cene pneumatík, čo musí byť uvedené na dokladoch. Zákon tiež uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.“

Povedomie o právach spotrebiteľov a povinnostiach zberných miest už dlhšie šíri nezisková spoločnosť ELTMA. Podľa slov Ing. Radima Filáka, konateľa spoločnosti ELT Management Company Slovakia (ELTMA), sa aj po viac ako dvoch rokoch účinnosti nového Zákona o odpadoch ukazuje, že verejnosť nevie o svojich právach a naopak ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá svojimi zákonnými povinnosťami. Spoločnosť ELTMA by preto rada obom stranám pomohla – motoristov chce kontinuálne informovať o ich spotrebiteľských právach a distribútorom podať pomocnú ruku v podobe informačnej podpory a bezplatným zabezpečením zberu ojazdených pneumatík.

