Malorka a nový Volkswagen T-Cross

Priority mladých ľudí sa menia. Vyššie autá sú v kurze aj u ľudí, ktorí trávia väčšinu času v meste a presne na nich je zameraný nový Volkswagen T-Cross. Nehrá sa na off-road a neponúka ani pohon 4x4. To, že je vyšší, oceníte pri prejazdoch spomaľovačov, parkovaní na obrubníkoch a pri každom nastupovaní do auta. T-Cross je svojou veľkosťou mestu priam šitý na mieru. Meria len niečo cez 4,1 metra, takže sa s ním dobre parkuje (najmä ak si priplatíte za systém Park Assist, ktorý auto dokáže zaparkovať za vás). Má výborné manévrovacie schopnosti a vďaka novým úsporným motorom spĺňa všetky najnovšie emisné normy. My sme si na medzinárodnej prezentácii na Malorke vyskúšali model s benzínovým motorom 1,0 TSI s výkonom 70 kW (95 k). Naživo vyzerá naozaj dobre. Na jednej strane je malý a chutný, na druhej strane má v sebe vďaka širokej maske chladiča, prelisom na kapote a originálnym zadným svetlám niečo chlapské. Takmer okamžite po vyjdení na cestu sme si všimli, ako je auto výborne odhlučnené. Motor takmer nepočuť, pričom svist vetra a odvaľovanie pneumatík splynú len v jemný tlmený šum. Napriek vyššiemu ťažisku je T-Cross v zákrutách krásne stabilný a predvídateľný, pričom tomu neobetoval ani štipku komfortu! Chválime aj príjemne „rýchle“ riadenie, ktoré vodič ovláda prostredníctvom pekného nového volantu s hrubším vencom, než aký majú súčasné volanty modelov VW.

Je to však najmä všestrannosť a priestrannosť, ktorou T-Cross boduje vo svojom interiéri. Vo vnútri totiž ponúka ozaj dosť miesta pre štyroch dospelých ľudí. A to úplne bez preháňania. Zadná lavica je navyše posuvná v rozsahu 14 cm, takže v prípade potreby môžete základný objem kufra 385 litrov zväčšiť až na 455 l. To je už slušná hodnota. Samozrejme, operadlá sa dajú sklopiť do roviny pre ďalšie zväčšenie na 1 281 litrov a ak treba, môžete ešte sklopiť dopredu sedadlo spolujazdca. Vďaka tomu preveziete aj predmety dlhé 2,4 metra. Vďaka tomu vás nezaskočí ani prosba o pomoc pri sťahovaní.

Bezpečnostná a komfortná výbava patrí tiež medzi silné stránky T-Crossu. Mnoho bezpečnostných prvkov dostanete bez akéhokoľvek príplatku už v základnej výbave. Spomeňme parkovacie senzory, Front Assist s rozpoznávaním chodcov, či Lane Assist. Priplatiť si môžete za LED svetlá, štýlový digitálny prístrojový štít, alebo rôzne zaujímavé farebné varianty interiérových dekorov, kolies, poťahov sedadiel a podobne. Ak by ste aj napriek výborným manévrovacím schopnostiam predsa-len mali trampoty s parkovaním, môžete si priplatiť za systém Park Assist, ktorý váš T-Cross zaparkuje za vás. Za zmienku stojí aj konektivita. Volkswagen T-Cross môže mať 8-palcovú obrazovku navigácie s online službami. Je tu podpora Apple CarPlay a Android Auto. A aby to váš telefón vydržal, môžete ho uložiť v praktickej schránke pred radiacou pákou, vybavenej bezdrôtovým nabíjaním. Pre ostatných sú tu až 4 USB porty, takže T-Cross je pripravený znášať nároky digitálne založenej mládeže.

K výbave treba jednoznačne zarátať aj farbu. T-Cross v tejto oblasti ponúka naozaj pestré (a to doslova!) možnosti a práve na slnečnej Malorke vynikli rôzne dostupné farebné kombinácie najviac.

Nový Volkswagen T-Cross je podarený crossover, ktorý dokáže v prípade potreby zastúpiť aj väčšie auto. Je štýlový, cool, praktický, úsporný, bezpečný a technologicky vymakaný. Aj keď je to vlastne vyššie Polo, musíme konštatovať, že má zmysel a naozaj sa podaril.

Z nášho testu na Malorke sme spravili aj pekné video, ktoré spolu s ďalšími informáciami a fotkami nájdete na stránke www.volkswagenblog.sk.

