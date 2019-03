Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec

Začali ste s veľkým jarným upratovaním? Vyprázdnili ste šatník a zistili ste, že máte viac nepotrebného oblečenia, ako naozaj potrebujete? Prineste ho do Polusu a pomôžte dobrej veci. Od štvrtku 28. marca do nedele 31. marca budete môcť počas charitatívnej akcie „Prezlečte niečí život k lepšiemu“, ktorú organizuje nezisková organizácia Centrum rodiny odovzdať vaše nepotrebné oblečenie v Polus City Center. Vaše oblečenie pomôže ďalej ľuďom v núdzi, ktorí si ho sami nemôžu dovoliť.

Akcia je organizovaná pod záštitou neziskovej organizácie Centrum rodiny v spolupráci s ďalšími organizáciami. Jarné upratovanie vo štvrtok dopoludnia odštartuje moderátorka Katarína Brychtová, o 17,00 hodine vystúpi Lukáš Adamec. Podporiť túto zaujímavú akciu sa rozhodlo aj Divadlo Nová scéna a na akcii v Poluse príde ako hosť podporiť zbierku a vystúpiť s novou skladbou z nového muzikálu Mária Terézia hlavná predstaviteľka Sisa Sklovská.

Nepoškodené oblečenie prosím vyperte a zabaľte do tašiek alebo krabíc. Za každých 10 kíl správne vytriedeného oblečenia dostanete nákupnú poukážku v hodnote 5€, ktorú je možné využiť v Poluse počas trvania akcie. Tešíme sa na Vás a vaše šatstvo od 10:00 do 21:00 každý deň od 28. do 31.3.2019 v Polus City Center. www.polus.sk

Ako správne triediť a odovzdávať oblečenie

Vaše nepotrebné šatstvo prineste zabalené v krabiciach alebo v plastových vreciach. Veci pred tým vyperte (netreba ich nosiť do čistiarne) a vyžehlite. Veci, ktoré prinesiete, by mali byť v dobrom stave a nepoškodené. Prineste sezónne oblečenie. „Zbierame vždy len sezónne veci, lebo tieto sú žiadané a ľudia v núdzi väčšinou nemajú veľké skladovacie priestory a veci ako zimné bundy by nemali, kde uložiť. Preto prosím noste skôr jarné a letné oblečenie,“ vysvetľuje Alžbeta Šporerová, riaditeľka Centra rodiny. Aký typ oblečenia prineste: teplé ponožky, pánske spodné prádlo, pyžamá, športovú pánsku a dámsku obuv, papuče, detské oblečenie, detskú obuv, papuče, dámske a pánske bavlnené tričká, tepláky či mikiny. „Tiež môžete priniesť aj oblečenie pre bábätká,“ dodáva Alžbeta Šporerová, „nedávno sme mladej slobodnej mamičke pomohli s celou základnou detskou výbavičkou.“ Prosím nenoste takéto oblečenie: dámske sukňové a nohavicové kostýmy, dámske blúzky a pánske košele, večerné a plesové šaty, veci po starých rodičoch, topánky na vysokých opätkoch, pánske obleky, kožuchy a baranice.

Tešíme sa na Vás a vaše šatstvo od 10:00 do 21:00 každý deň od 28. do 31.3.2018 v Polus City Center.

Viac informácií nájdete na: www.polus.sk

