Najznámejšie svetové ženy vo whisky biznise

Jediná whisky žena v 20. storočí

Možno to bude znieť zvláštne, ale jediná žena, ktorá vlastnila a riadila „whiskovar“ v 20. storočí, bola BessieWilliamson. Sympatická a nenápadná, avšak milá a svedomitá – tak ju poznali jej podriadení. Bessie vlastnila likérku Laphroaig, ktorá sa nachádzala na maličkom ostrove Texa v Škótsku.

Od letnej brigádničky, cez rôzne vedúce pozície, sa vypracovala na majiteľku po smrti zakladateľa. A, veruže, podarilo sa jej Laphroaig nasmerovať tak, aby značka prekvitala.

Jessie Roberta Cowan, alias matka japonských whisky

Opäť sme v Škótsku, tentoraz ale pri japonskom mužovi Masatake Taketsuru. Ten do tejto krajiny prišiel zistiť, ako sa vyrába dobrá whisky. Zoznámil sa tu však so spomínanou Jessie, s ktorou sa do seba zaľúbili a odišli do Japonska. Tam začali vyrábať vlastnú whisky pod názvom Nikka, pričom Jessie svojho manžela pri práci značne podporovala.

Stala sa tak matkou japonskej whisky. Ešte viac ju ale preslávil TV seriál, ktorý dopodrobna zmapoval jej život a ktorý sa v krajine vychádzajúceho slnka stal senzáciou.

A prvou generálnou riaditeľkou whisky kráľovstva sa stala...

Hovorí vám niečo meno Ellen Jane Corrigan? Ak nie, vedzte, že pre svet whisky znamenala veľmi veľa. Po smrti svojho manžela v roku 1865, ktorý bol CEO Bushmills Whisky, prevzala opraty práve ona. Vďaka nej Bushmills nastúpil do globálnej ofenzívy, v rámci ktorej sa stal jednou z najznámejších whisky na svete.

Ako to so ženami vo svete whisky vyzerá dnes?

Ženy whisky rozumejú a dosvedčuje to aj aktuálna situácia medzi výrobcami whisky. JohnnieWalker má hovorkyňu Christinu Hendricks a ženy si cestu často nachádzajú aj do reklám na tento magický nápoj. Patria medzi nich napr. herečka Mila Kunis v reklamách Jim Beam-u alebo Claire Forlani v propagačných materiáloch značky Dewar’s.

Aj Slovensko má svoju majsterku whisky

Lucia Jakubíková, hlavná technologička prvého slovenského výrobcu whisky Nestville, má za sebou mimoriadne zaujímavé skúsenosti, ktoré nadobudla aj pri štúdiu na chemicko-technologickej fakulte STU na katedre biochemickej technológie. V roku 2005 získala možnosť pracovať ako hlavná technologička v Nestville Distillery, a treba uznať, že jej to ide nadmieru dobre.

Zdroj: Nestville

Aj vďaka tomu, že sa tam stretlo množstvo podobne zanietených ľudí, ktorých fascinovalo vytvoriť niečo nové, napokon vznikla unikátna nová značka prvej slovenskej whisky. V poslednej dobe bolo jej významným úspechom napríklad vytvorenie unikátnej whisky Nestville Master Blender 9 r., ktorej limitované množstvo potešilo iba obmedzené množstvo milovníkov tohto zlatistého moku.

Základom je tvrdá a poctivá práca

Zakladatelia Nestville Whisky pracovali tvrdo na tom, aby dokázali kvalitu priniesť aj do našich slovenských lúk a hájov. Whisky totiž na našom území nemala tradíciu, ako napr. niektoré ovocné destiláty. Kvalitu, ktorú sa zakladateľom podarilo dosiahnuť, ocenilo už množstvo členov porôt z celého sveta – v roku 2018 napr. v Anglicku alebo v Číne. Titul Európska whisky roka svedčí o tom, že ide o naozajstný slovenský klenot.

Zdroj: Nestville

Ako vidíte, ženy sa vedia do role whisky kráľovien vžiť naozaj dobre, inak by nedokázali to, čo dokázali. Ak sa chcete o histórii whisky a o procese jej výroby dozvedieť viac, zastavte sa v Nestville Park-u v Hniezdnom, kde nájdete množstvo atrakcií pre menších aj väčších.

- reklamná správa -