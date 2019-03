Dosť bolo rýchloviek! Takto prirodzene predĺžite sex

Z času na čas sú rýchlovky skvelé, no často chceme od sexu posunúť na vyššiu úroveň. Ako na predĺženie sexuálneho styku?

Rýchlovky sú úžasné na okamžité uvoľnenie príjemného tlaku, ktorý v tele narastá. Kľúč ku spokojnému sexuálnemu životu oboch zúčastnených je však aj v čase, ktorý partnerovi venujeme. Predĺžte si intímne chvíle. Zn. Jednoducho.

Ako na to?

Z času na čas sa rýchlovka hodí: deti práve sledujú televíziu, vidíte sa s partnerom len na chvíľu alebo vás práve počas jarných prácach v záhrade chytila náhla chuť. Dlhodobé vzťahy však postupne prechádzajú do stavu, kedy rýchlovky ku spokojnosti nestačia. Partneri sa preto venujú sexu, ktorý im umožní prehĺbiť partnerský vzťah. Aké spôsoby na predĺženie styku sú najčastejšie používané?

Vymeňte rutinu a inovujte

Rutinné pozície či priebeh môžu aj u tak úžasnej veci, akou rýchlovka bezpochyby je, spôsobiť, že sa z nej stane niečo automatické a prestane byť vzrušujúcou. Rovnaký spôsob môže znamenať aj rovnaký čas vyvrcholenia, predvídateľnosť záveru oberá sex o všetku zábavu. Skúste to inak. Siahnite po erotických pomôckach, vyskúšajte nové miesta, polohy.

Neviete, ako na to? Inšpiráciu nájdete napríklad v novodobej sexuálnej príručke Zerexsutre, ktorá pomôže byť ešte lepším sexuálnym partnerom a nadobudnúť sebavedomie v posteli.

Nerobte si veľké prestávky

Ak má muž rýchlovky v obľube preto, lebo trpí predčasnou ejakuláciou, dlhšie prestávky v sexe to len zhoršia. Dvojica by sa mala sexuálnym hrátkam venovať častejšie a zabrániť tak, aby sa po dlhšej pauze ejakulácia urýchlila. Je to prirodzená fyziologická zákonitosť a reakcia mužského tela.

Našťastie, existuje aj možnosť, ako “vydržať dlhšie”, a to pomocou prírodného doplnku výživy. Zerex Extralong má priaznivý vplyv na predĺženie sexuálneho styku a obsahuje účinné prírodné látky (kotvičník zemný, maca peruánska, ženšen, pestrec mariánsky, L-arginín, teobromín).

Nachádzajte svoje hranice

O tejto technike ste už možno počuli a jej priebeh ocenia najmä ženy. Jej princíp spočíva v tom, že sa budete venovať uspokojeniu partnera a tesne pred vyvrcholením prestanete a vymeníte si úlohy. Okrem toho, že predĺžite samotný styk, umožní to mužovi oddialiť ejakuláciu a žena má dostatok času na dosiahnutie orgazmu. Intimita vo vašom vzťahu môže nabrať nový vyšší level.

Bojíte sa, že takto stratíte erekciu? Tento spôsob vzájomnému vzrušeniu a sexuálnym podnetom hrá do kariet. Aby ste sa však cítili v takých situáciách stopercentne, môžete použiť aj tabletky na erekciu Zerex Klasik. Má priaznivý vplyv nielen na pevnú erekciu, ale aj na celkový sexuálny výkon a libido.

Bude to fungovať?

Nemusíte sa báť, že o niečo prídete, pretože starý pocit nahradí nový, možno niekoľkonásobne lepší. Je to ako vymeniť Bugatti za Rolls Royce. Neveziete sa rýchlo, ale luxusne, jazda je pohodlná, príjemná a budete mať po nej tiež skvelé, neopísateľné a plnohodnotné zážitky.

