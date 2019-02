Tesco dáva zbohom nerecyklovateľným plastovým obalom

Tesco si uvedomuje, že pri znižovaní množstva plastov je potrebné zamerať sa na tri kľúčové oblasti. V prvom rade, na odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov z obalov produktov vlastných značiek do konca roka 2020. Následne na dosiahnutie 100 % využívania recyklovateľných obalov v rámci produktov vlastných značiek, a to do roku 2025 a v neposlednom rade chce spoločnosť Tesco intenzívne spolupracovať so všetkými partnermi, inými maloobchodníkmi, dodávateľmi a spoločnosťami z oblasti odpadového a obalového hospodárstva, aby tiež prispeli k maximalizovaniu zhodnotenia, recyklácie a opätovnému použitiu plastových obalových materiálov. Tesco si uvedomuje význam vytvárania partnerstiev v boji proti plastovému odpadu, napríklad aj pri zálohovaní PET fliaš.

„Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je spoločnou úlohou verejného a súkromného sektora. Obzvlášť je to viditeľné pri prácach na zavedení zálohovania nápojových obalov alebo pri obmedzovaní spotreby jednorazových plastov. Na ministerstve pozitívne vnímame trend, keď zodpovedné spoločnosti nekladú krátkodobé ekonomické záujmy na úkor dlhodobej zodpovednosti k svojmu okoliu,“ podotkol László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR.

Zdroj: Tesco

Uvedené opatrenia Tesca v boji proti takým obalovým materiálom, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu, potvrdil v Prahe na Retail Summite 2019 aj generálny riaditeľ Tesca pre strednú Európu Matt Simister. Vo svojom príhovore zdôraznil: „V spoločnosti Tesco sa usilujeme o to, aby boli kvalitné, zdravé a udržateľné potraviny dostupné pre každého. Sme naozaj hrdí na prácu, ktorú sme urobili v strednej Európe v rámci boja proti potravinovému odpadu, keď sme v roku 2017/18 znížili množstvo potravinového odpadu o 30 %. Celkovo sme dokázali darovať 10 639 ton potravín našim partnerom, potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám. Teraz ideme naše ambície rozšíriť aj o oblasť boja proti obalovému odpadu. S našimi dodávateľmi budeme úzko spolupracovať na zmene dizajnu obalov a odstránení všetkých ťažko recyklovateľných materiálov. Tento stav by sme chceli dosiahnuť do roku 2020. Bude to znamenať pozitívny krok na ceste za 100 % recyklovateľnými alebo znovu-použiteľnými obalmi našej vlastnej značky, a to do roku 2025. Naším konečným cieľom bude dosiahnutie nulového odpadu, a tak žiadny odpad z našich prevádzok neskončí na skládkach. Počítame so spoluprácou s ďalšími zainteresovanými organizáciami, aby sme dokázali recyklovať čo najviac plastového odpadu. Ideálnym stavom by bolo pracovať v systéme tzv. uzavretej recyklačnej slučky.“

Tesco chce pomôcť aj svojim zákazníkom a motivovať ich, aby nepoužívali jednorazové plastové obaly. V súlade so zmenami v európskej legislatíve sa spoločnosť snaží svojim zákazníkom ponúkať trvalo udržateľné alternatívy a nahrádzať nimi jednorazové plasty.

„Spoločnosť Tesco svojimi ambicióznymi cieľmi v oblasti znižovania plastového odpadu a zvýšenia miery recyklovateľnosti obalov jednoznačne je dobrým príkladom pre ostatné podnikateľské subjekty pôsobiace na slovenskom trhu. Veríme, že spolupráca so zainteresovanými subjektmi na nastavení efektívneho a fungujúceho systému sa bude prehlbovať a poukáže aj na potrebu spájať sa v relevantných otázkach s cieľom znižovať dosah na životné prostredie,“ ocenila aktivity spoločnosti Tesco Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Doplňujúce informácie:

Začiatkom roka spoločnosť Tesco informovala o svojich plánoch zapracovať na odstránení ťažko recyklovateľných obalov pri produktoch vlastnej značky. Týka sa to obalov vyrobených z PVC, PS a PC, pre ktoré existujú recyklovateľné alternatívy.

V októbri 2017 Tesco uverejnilo svoje ciele zamerané na znižovanie množstva obalov v tzv. Pláne malých pomocí (Little Helps Plan). Záväzok používať trvalo udržateľné obaly v strednej Európe je odrazom záväzkov a cieľov celej skupiny Tesco s prihliadnutím na lokálne špecifiká, typy používaných obalov, recyklačnú infraštruktúru v krajine a možnosti pri výrobe obalov.

Zavádzanie nových iniciatív si vyžaduje aj analýzu ďalších aspektov trvalej udržateľnosti, ako je ich vplyv na množstvo potravinového odpadu či množstvo emisií skleníkových plynov. Obal zohráva dôležitú úlohu pri ochrane produktu a znižovaní potravinového odpadu.

Uzavretá recyklačná slučka je systém riadenia, v ktorom sa všetky materiály opätovne používajú alebo vracajú a následne recyklujú tak, že nevzniká odpad. Vytvorenie systému uzavretej slučky si vyžaduje spoluprácu vlády, výrobcov obalov a produktov a maloobchodu. Tento prístup k používaniu obalov je založený na zásadách obehového hospodárstva.

-Reklamná správa-