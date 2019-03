Toto nečakal ani minister: Zarážajúce výsledky najnovšieho prieskumu

„Výsledky prieskumu ma príjemne prekvapili, dokazuje to, že ľudia na Slovensku sú pripravení na zavedenie zálohovania. Na slovenský trh sa ročne uvedie približne miliarda PET fliaš. Aktuálne sme schopní vytriediť 60 percent tohto objemu. Po zavedení zálohovania ich dokážeme vyzbierať až 90 percent a to si myslím, že stojí za to,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos

Ešte šokujúcejším je fakt, že až 96 % ľuďom by neprekážalo zaplatiť za nápoj v plastovej fľaši alebo v plechovke viac, ak by sa im táto suma vrátila späť po odovzdaní prázdneho obalu. Kritici zálohovania vyhlasujú, že pri jeho zavedení sa už ľuďom nebude chcieť triediť odpad. Aj tieto reči uvedený prieskum vyvracia. Na otázku, či zálohovanie ovplyvní vaše zvyky pri triedení ostatného plastového odpadu, odpovedalo 77 percent opýtaných, že budú triediť plasty tak, ako doteraz a iba 3 percentá priznali, že by triedenie plastov obmedzili.

S návrhom zákona o zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek ako účinného nástroja boja proti plastovému odpadu prišlo koncom minulého roka ministerstva životného prostredia. So zálohovaním PET fliaš a plechoviek by sa na Slovensku malo začať v roku 2022.

Ako dopadol prieskum:

Otázka: Privítali by ste, aby sa plastové fľaše a plechovky z nápojov zálohovali tak ako sa v súčasnosti zálohujú sklenené fľaše ?

Otázka: Súhlasili by ste so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek aj v prípade, ak by to malo znamenať zvýšenie ceny nápoja v plastovej fľaši o 12 centov a v plechovke o 10 centov, a túto sumu by vám po vrátení vyplatili naspäť?

Otázka: Malo či nemalo by zavedenie zálohovania plastových fliaš a plechoviek vplyv na zvyky pri triedení ostatného plastového odpadu vo vašej domácnosti, ktorý ste doteraz zvykli vhadzovať do žltých kontajnerov na plastový odpad?