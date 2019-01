Nicki Minaj ohlasuje nové detaily NICKI WRLD TOUR aj meno rappera ktorý príde s ňou

Nicki Minaj sa rozhodla priniesť svojim fanúšikom absolútny zážitok z nového albumu Queen. Preto so sebou prináša na stage nové meno. Po jej boku sa na turné objaví rapper JUICE WRLD z Chicaga, ktorého debutový album "Goodbye & Good Riddance" dosiahol platinový predaj a multi-platinový predaj singlov " All Girls Are the Same " a "Lucid Dreams".

,,Som nadšená, že môžem priniesť komplexný zážitok mojim európskym fanúšikom. Môj kreatívny manažér Jamie King a ja sme veľmi dôkladne pracovali na tomto vzrušujúcom, nezabudnuteľnom a absolútne unikátnom diele, ktoré budem zdieľať s mojími úžasnými fanúšikmi. Milujem hudbu Juice WRLD a cítim sa poctená, že sa pripojil k mojej šou. Toto bude niečo, o čom sa budú písať knihy.,,

Navyše Nicki sľubuje, že na jej THE NICKI WRLD TOUR bude prizývať aj lokálnych umelcov, aby spoločne vytvorili nezabudnuteľný zážitok v každej krajine. Podobne, ako jej divoko úspešná a kritikmi uznávaná Pinkprint Tour, nadchádzajúce termíny Nicki ponúkne fanúšikom prístup do svojho sveta a budú plné prekvapení.

Zdroj: Nicky Minaj

V priebehu rokov NICKI MINAJ dôkladne budovala históriu a ovplyvňovala všetky kruhy popovej kultúry. V roku 2018 vydala svoj štvrtý album Queen, ktorý debutoval na druhom mieste prestížneho rebríčka Billboard Hot 100. Bola desaťkrát nominovaná na prestížnu cenu Grammy, predala 20 miliónov singlov, 60 miliónov nahrávok v ktorých vystupovala ako hosť a viac ako 5 miliónov svojich albumov. Stala sa vôbec prvou ženskou umelkyňou so 100 zápismi v tabuľke Billboard Hot 100.

Nenechaj si ujsť koncert roka 2019!

Vstupenky, ako aj všetky informácie nájdete na .

