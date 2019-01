Čudný výlet do vesmíru

Čo všetko ale budú musieť cestovatelia na nové planéty zažívať? Nuž, pred odletom zo Zeme môžu predať všetko oblečenie, vo vesmíre narastú približne o 5 centimetrov. Životné poistenie im tiež nik neuzavrie. Taká posádka Apolla 11, ktorá ako prvá pristála na Mesiaci, popodpisovala pred odletom niekoľko fotografií, ktoré sa mali v prípade fatálneho neúspechu misie vydražiť a tak pomôcť rodinám miesto poistky.

Pri navliekaní skafandra si dobre pozrite, kde v prilbe máte suchý zips. Je tam na to, aby ste sa mohli poškrabať, keď vás začne svrbieť nejaké miesto na tvári. A vezmite si dobré ponožky, pretože nepoužívaním nôh sa začne odlupovať koža z päty, jednej aj druhej.

Na kozmonautiku je potrebné mať žalúdok, a zďaleka nie iba pre grgogrcku. Pri simulácii beztiažového stavu pomocou lietadla začne byť nevoľno 1 z 3 kozmonautov. A to sú väčšinou trénovaní ľudia. Ak navyše neobľubujete lietanie a je vám nevoľno už pri dlhej kľukatej ceste autom, šanca, že beztiaž nebudete dobre znášať, je takmer istá.

Žiaden chlieb ani suveníry

Zabudnite aj na to, že by ste si do vesmíru prepašovali sendvič. Túto srandu už astronaut Apolla 16 vyskúšal a takmer to stálo život celej posádky. Láska k pečivu je síce veľmi silná vec, ale astronautská strava má svoj zmysel. Omrvinky z chleba, ktoré sa vznášajú vákuom môžu ľahko spôsobiť skrat v elektronike vesmírnej lode. Žiadny raketoplán, žiadny vesmírny výlet.

Zabudnite aj na to, že si donesiete suvenír. Po pristáti modulu prejdete „colnou“ kontrolou ako každý iný. A verte, že vesmírny kameň alebo mesačný prach nie sú na zozname tých povolených.

Stať sa kozmonautom a ísť do vesmíru so sebou prináša veľké množstvo najrôznejších podivuhodností. Fyzických, byrokratických aj vizuálnych, ale verte, že sú aj čudnejšie. Viac sa o nich dozviete na topkách počas celého týždňa a počas februárových dní čudnosti.

Zdroj: WLB

- reklamná správa -