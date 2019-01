Masívna ofenzíva barcelonskej značky v segmente SUV

SEAT Ateca, Arona a Tarraco vyrazili na cesty v Barcelone, v meste kde vznikli. Všetky tri SUV majú rozdielnu osobnosť, no zdieľajú rovnakú DNA dizajnu a sú vybavené najmodernejšími asistenčnými systémami a technológiami konektivity. SEAT Tarraco, najväčší a najnovší člen rodiny SUV, sa už predáva.

Martorell – „SEAT Ateca zohráva kľúčovú rolu v novej stratégii našej značky. Tento model odštartoval najväčšiu produktovú ofenzívu v histórii značky SEAT.“ To boli slová, ktoré povedal Luca de Meo, predseda predstavenstva SEAT, S.A. počas uvedenia prvého SUV značky SEAT v roku 2016. O dva a pol roka neskôr boli jeho zámery naplnené a SEAT teraz má vo svojom programe tri modely SUV, ktoré zdieľajú spoločnú DNA dizajnu, no pritom majú rozdielnu osobnosť. Dnes sú na ceste spolu po prvý raz v meste, v ktorom boli vytvorené.

Dizajn vytvorený v Barcelone: to je rozhodujúci faktor pre 65 % zákazníkov, ktorí si kupujú SUV. V prípade modelov SEAT má dizajn spoločný pôvod – vznikol v Barcelone. „Všetky tri modely mohli vzniknúť iba v tomto meste,“ povedal Alejandro Mesonero-Romanos, riaditeľ dizajnu SEAT. S eleganciou, športovým vzhľadom a láskou k detailom, ako aj so spoločnými charakteristickými črtami má každý model osobitý vzhľad. Napríklad Arona má „výrazný charakter crossovera so 68 možnými farebnými kombináciami,“ Ateca sa vyznačuje „elegantnou siluetou“ a Tarraco „vyjadruje svoj charakter dizajnom prednej časti karosérie, ktorá naznačuje vzhľad budúcich modelov SEAT.“

Zdroj: Seat

Motory vyhovujúce všetkým požiadavkám: s výkonovým rozpätím, siahajúcim od 66 kW (95 k) po 221 kW (300 k) najsilnejšej benzínovej verzii CUPRA Ateca tri španielske SUV poskytujú širokú škálu výkonných, efektívnych a spoľahlivých motorov. Pri tom Arona je prvým modelom vo svojom segmente, ktorý je k dispozícii aj s motorom TGI na stlačený zemný plyn CNG. Tarraco zasa v budúcnosti dostane pohon plug-in hybrid na báze benzínového štvorvalca. Najväčšie SUV značky SEAT je „majstrovským dielom z hľadiska funkčnosti a variability,“ zdôrazňuje Dr. Matthias Rabe, člen predstavenstva SEAT pre výskum a vývoj.

Vrcholom ponuky je nový benzínový štvorvalec 2.0 TSI modelu CUPRA Ateca dosahuje výkon 221 kW (300 k). Ide o jeden z najmodernejších motorov na trhu, ktorý je vybavený filtrom tuhých častíc a spĺňa najnovšie emisné normy. Motor má energický zvuk a štandardne sa kombinuje s novo vyvinutou 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG, ktorá bola optimalizovaná pre rýchlejšie, mäkšie a precíznejšie radenie. Prevodovka umožňuje dosahovať vysokú jazdnú dynamiku pri zachovaní priaznivej spotreby paliva a nízkych hodnôt emisií.

Zdroj: Seat

Bezpečnosť ako najvyššia priorita: Traffic Jam Assist, Lane Assist, adaptívny tempomat ACC, funkcia automatického núdzového brzdenia… To je iba niekoľko z najmodernejších asistenčných systémov, ktorými môžu byť vybavené SUV značky SEAT. Tieto systémy ukazujú, aký veľký dôraz značka klade na bezpečnosť a uľahčenie ovládania. Tarraco posúva latku ešte vyššie systémom, rozoznávajúcim chodcov a cyklistov.

Prepojené s budúcnosťou: pre 28 % ľudí, ktorí si kupujú nový automobil je konektivita primárnou funkciou. Preto SEAT intenzívne pracuje na tom, aby ponúkal najlepšie riešenia zodpovedajúce rozširujúcej sa digitalizácii okolia a tri SUV značky to presvedčivo demonštrujú. Na jednej strane je to digitálny združený prístroj Digital Cockpit a dotykový displej systému infotainmentu s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov), na druhej strane funkcia Full Link ako základný prvok. To umožňuje pripojiť smartfón vodiča k systému infotainmentu cez Apple Car Play, Android Auto a Mirror Link a bezpečne ovládať jeho funkcie.

Zdroj: Seat

Predajný úspech: 30 % zákazníkov si v súčasnosti vyberá automobily so zvýšenou polohou sedadla vodiča ako sú SUV. V uplynulých piatich rokoch sa predaj takýchto vozidiel strednej veľkosti v Európe takmer zdvojnásobil a trend rastu bude ďalej pokračovať. Experti očakávajú nárast predaja o 40 % do roku 2025 na celkový počet 2,8 milióna kusov ročne. V prípade značky SEAT sú modely SUV rozhodujúcim prvkom pre ďalší rast predaja. V súčasnosti už každý tretí predaný nový automobil SEAT je SUV a spustením predaja modelu Tarraco sa tento podiel ďalej zvýši.

Tri SUV, fakty a čísla

ATECA / CUPRA ARONA TARRACO Počet sedadiel 5 5 5/7 Dĺžka (mm) 4363 4138 4735 Motory Od 85 kW (115 k) 221 kW (300 k) 70 kW (95 k) po 110 kW (150 k) Od 110 kW (150 k) po 140 kW (190 k) Objem batožinového priestoru (v litroch) 510/1604 400/1280 760/1920 Miesto vzniku Barcelona Barcelona Barcelona Miesto výroby Kvasiny (Česká republika) Martorell (Španielsko) Wolfsburg (Nemecko)

