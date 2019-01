Každý z nás môže žiť ekologickejšie

“Prírodu neovládneme inak, ako tým, že ju poslúchneme” Francis Bacon

Žiť na zelenej vlne neznamená úplne sa odtrhnúť od moderných vymožeností, ani sa presťahovať do lesa a zabehnutý životný štýl tak otočiť naruby. Stačí len pozmeniť svoje myslenie, svoje zvyky, postupne vymeniť predmety bežnej spotreby za tie, ktoré sú o niečo viac šetrnejšie k životnému prostrediu a predovšetkým, začať od seba. Výsledky nenechajú na seba dlho čakať...

Na začiatku je recyklácia

Triedenie odpadu a jeho následné vrátenie do obehu, to sú azda najfrekventovanejšie slovné spojenia v spojitosti s ochranou životného prostredia. Pritom recyklácia je to najmenej, čo môže z hľadiska ekológie urobiť každý z nás. Nielen pre našu planétu, ale hlavne pre seba a pre budúce generácie. Štatistiky ukazujú, že bežný Európan vyprodukuje ročne v priemere viac ako 450 kíl odpadu, pričom Slováci sa radia ku krajinám s najnižšou úrovňou ich produkcie v rámci Únie. To je samozrejme skvelá správa, avšak... Čo sa recyklácie týka, sme skôr na chvoste. Našťastie, rastúca informovanosť prináša prvé ovocie a počet tých, ktorí odpad separujú, narastá.

TIP: Bavme sa o separácii odpadov s najmenšími a rozširujme “zelené” myslenie ďalej, hoc len do svojho najbližšieho okolia.

Zelená vlna aj na Slovensku

V posledných rokoch sa do povedomia verejnosti dostáva “zero waste”, alebo bezodpadové myslenie. V niektorých slovenských mestách dokonca nájdete aj obchodíky či prevádzky, ktoré zašli o niečo ďalej a nakúpite tu (nielen) potraviny trochu “inak”, bez obalov. Alebo podniky, kde k nápoju slamku jednoducho nedostanete. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako moderný trend, sa stáva životným štýlom.

Povedzme plastom nie

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kde končia plastové tašky a vrecúška, v ktorých ste si domov priniesli nákup? Alebo plastové krabičky, v ktorých vám priniesli chutný obed či rodinnú večeru? Kupujete si pravidelne kávu či kapučíno z automatu, v lete sa radi osviežite pri chladenom nápoji? Alternatíva sú eko tašky, kompostovateľné poháre a iné ekologické obaly.

Vedeli ste? Do oceánov ročne vyhodíme až 8 miliónov ton plastu (údaje z roku 2017)

Množstvo takto vyprodukovaného plastového odpadu dosahuje enormne vysoké čísla, čo sa prirodzene niekde musí odraziť- plasty nás doslova zahlcujú a ekológovia hovoria o plastovej epidémii. Štatistiky sú viac ako alarmujúce, plastové ostrovy veľkosťou ďaleko presahujúce Slovensko sa stále zväčšujú a ekológovia dvíhajú varovný prst. Po príklady vôbec netreba chodiť ďaleko, stačí sa porozhliadať po okolí a sami zistíte, koľko (a či vôbec) z vašich známych a susedov žije snahou o záchranu prírody. Jedno je však isté, niekde treba začať. Ideálne od seba, a to aj malými krokmi.

Zdravšia alternatíva

Jednorazové plastové tašky, taniere, príbory a poháre možno nahradiť ekologickejším variantom, pri ktorom sú použité udržateľné, biologicky rozložiteľné materiály. Výhodou eko plastov je, že sa rozkladajú na látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode.

Vedeli ste? Slamky spadajú do rebríčka desiatky najčastejších odpadov nájdených na plážach a v moriach, ako aj ostatných vodných plochách. Alternatíva sú

Viaceré obchodné reťazce postupne sťahujú zo svojej ponuky plastové jednorazové poháre, taniere, príbory a vatové tyčinky a plánujú ich nahradiť práve ekologickejšou verziou. Vyzerá to tak, že aj plastovým slamkám čoskoro odzvoní a postupne budú nahradené slamkami papierovými, ryžovými (Južná Kórea) a slamkami z pšeničných stebiel alebo z ocele. Portugalské aerolinky zaviedli kompostovateľný riad, čím pravdepodobne udelili nový smer v leteckom “bezplastovom” biznise.

Aj mestá a organizátori verejných podujatí a festivalov majú ekologicky našliapnuté a pri akciách vymenili jednorazové príbory či tácky za tie rozložiteľné.

