Správna podprsenka je veľmi dôležitá

Chceme toho od nej veľa. Aby bola krásna a robila pekný dekolt. Mala by prsia perfektne podoprieť a sedieť tak, že o nej celý deň nevieme. Áno. Toto všetko spolu robí dobrú podprsenku. Poďme sa teda pozrieť na to, čo je potrebné si postrážiť, aj keď sa trasiete nedočkavosťou po krásnej novej podprsenke.

Obvod: základ úspechu



Jeho úlohou je niesť až 80 % váhy pŕs. Nemal by škrtiť, ani byť zbytočne voľný. Dôsledkom toho sa zapínanie podprsenky počas dňa vyhŕňa smerom k šiji, čo nám na kráse nepridá. Pod správne zvolený obvod by sa mali zmestiť maximálne dva prsty. Vpredu by ma priliehať tak, ako to vidíte na modelke v podprsenke Michelle. Všetko krásne sedí, nikde nič neodstáva.

Ramienka pre krásu aj úľavu

Nápadne zdobené aj hladké – dnes je povolené ukázať všetky. Teda pokiaľ majú nastavenú správnu dĺžku. Zarezávanie do kože nie je príjemné ani pekné, neustále padanie ramienok zase otravné. Majiteľky väčších pŕs si rýchlo obľúbia mäkko polstrované ramienka. Bardot podprsenka Elizabeth ich má navyše lemované pôvabnými čipkovanými oblúčikmi.

Košíčky: robia podprsenku

Ako docielite krásny tvar pŕs? Skúšajte rôzne strihy, aby ste zistili, čo najviac pristane práve vám. Rozdiely hľadajte v type košíčku. Vystužené podprsenky obvykle sedia väčším aj menším prsiam. Spoločne s kosticami sa postarajú o pevnejší tvar. Podprsenka Michaela má košíčky ušité v strihu do tvaru písmena T a vďaka tomu prsia nádherne spevní a zaguľatí

Vyšší stred: ideálne pre mäkké prsia

Pokiaľ máte plné a zároveň mäkšie prsia, vyberte si podprsenku s vyšším stredom. Prsia do nej ideálne „zaparkujete“ a okamžite si všimnete, že získajú pevnejší vzhľad. Nevystužená podprsenka Chanell vás nenechá na pochybách, že výsledok bude úplne dokonalý.

Minimizer: riešenie pre veľké prsia

Muži im skláňajú poklony a že ich trochu závidia. Vy ale viete, že veľké poprsie nie je vždy len výhrou. Podprsenka Fern opticky zmenší prsia až o dve veľkosti – a to vďaka šikmému švu košíčkov.

Chcete si overiť, že nosíte správnu veľkosť podprsenky? Prejdite si štyri jednoduché kroky v našej „Poradni pre výber správnej veľkosti“, ktorú nájdete na Astratex.sk.

