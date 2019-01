Sandro sa v krátkom čase zbavil svojej „pneumatiky“. Pozrite na neho teraz!

– Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

– Nikdy som si nemyslel, že budem musieť držať diétu. Vždy som aktívne športoval a dosť som sa hýbal. Avšak odrazu si moja tradícia prejedania sa každý večer pri televízore začala vyberať svoju daň. Nejaký čas som len sledoval, ako mi rastie brucho…

– Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

– Viete, ako to vyzerá, keď šoférujete auto svojím bruchom? (smiech) To bola moja motivácia! Nadbytočná váha mi spôsobovala značné ťažkosti: hýbať sa bolo náročnejšie a pohľad do zrkadla bol, mierne povedané, desivý! V práci sa blížila dôležitá udalosť a ja som chcel vyzerať dobre.

– Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

– V jeden večer som sedel za počítačom, samozrejme s jedlom po ruke, a čítal som si o Štokholmskej diéte. Rozhodol som sa ju vyskúšať. Chcel som na sebe vyskúšať experiment!

– Ako vám fungovalo dodržiavanie diéty?

– Diéta zmenila moje stravovacie návyky. Začal som jesť takú stravu a také kombinácie, ktoré mi predtým nič nehovorili. Spočiatku to bola tak trochu výzva, ale neskôr ma to skutočne začalo baviť. A nadchlo ma to ešte viac, keď som po prvom týždni schudol celých 5 kilogramov. Potraviny z receptov boli jednoduché, no zároveň také chutné, že ich moja žena aj naďalej používa pri varení. Produkty boli tiež ľahko dostupné v obchodoch. Aj napriek tomu, že som držal diétu, nevynechal som žiadne oslavy a s nimi spojené pochúťky! Môj poradca pre Štokholmskú diétu mi poradil, ako zabránim opätovnému priberaniu, dokonca aj po oslavách. Celkovo som schudol už 13 kíl a cítim, že som teraz v tej najlepšej forme.

– Odporučili by ste Štokholmskú diétu ďalším?

– Keď zhodíte prebytočné kilá, budete sa cítiť lepšie ako kedykoľvek predtým! Idem príkladom a inšpiroval som svoju rodinu i kolegov. Občas si v obchode len tak naložím 13 kg cukru na ruky a pripomeniem si tie muky, ktoré mi nadváha kedysi spôsobovala. Nikomu by som to neprial! Prihláste sa do Štokholmskej diéty a dajte si telo do poriadku raz a navždy. Každý jeden z nás si to zaslúži!

