Psychiater, ktorý nemá zábrany: Alkohol, drogy aj zakázaná milenka!

Ak majú vaši blízki radi čítavé a napínavé príbehy plné vášne a vzťahov s troškou krimi, kúpte im pod stromček pútavý debut domáceho autora Michala Jelínka.

Knižku, ktorá sa ľahko číta a je veľmi pravdepodobné, že 216 strán čitateľa tak strhne, že ich prečíta za deň či za dva.

Je psychiater, ale sám je tak trochu psycho

Sam, hlavný hrdina knižky Delírium patrí k new yorskej smotánke. Zdedil veľký majetok, je uznávaným psychiatrom, má zbierku nádherných áut aj krásnu priateľku. Napriek tomu svoj život prežíva v delíriu, plnom alkoholu a psychofarmatík.

Lieči pacientov aj keď by pomoc často potreboval on sám. Čo keď je on, pán psychiater, najšialenejší zo všetkých?

Ženy mení ako autá. Zlomí ho zakázaná milenka?

Hlavný hrdina je zberateľom áut, aj krásnych žien. Žije si svoj život plný pôžitkov, dobrého jedla a sexu, ale všetko ide akoby mimo neho. Realita je fádna a aby sa s ňou vyrovnal, žije radšej v delíriu.

Zlom nastáva, keď sa zamiluje do krásnej manželky svojho klienta. Dokáže ho tento vzťah zmeniť a vrátiť naspäť do reality? Alebo mu definitívne podlomí kolená?

Zvalila sa ku mne a hlavu si oprela o kožený poťah. Mala pekné nohy. Myslím, že postupne strácala vedomie. Objednal som jej ešte jedno mojito a sebe si doprial trojitú vodku.

„Si taký rozvážny,“ zamrmlala so zvrátenou hlavou. „Si veľmi atraktívny muž.“

„... a skvelý kúzelník,“ dodal som.

Neskôr večer som sa trochu uvoľnil a preberal som s April aj trochu intímnejšie témy.

„Mám doma papagája,“ oznámil som jej.

„Pa-pa-gá-ja,“ zopakovala pomaly.

„Je v klietke a nikdy ho nepúšťam von.“

„Chudáčik,“ zašepkala ľútostivo.

„Do vody mu dávam sedatíva a kŕmim ho psím žrádlom.“

S úsmevom prikyvovala. Prestávala ma vnímať.

„Je to skvelý papagáj. Nemám s ním žiadne problémy. Ani susedia sa nesťažujú. Máš rada papagáje?“

„Papagáj,“ dostala zo seba.

Privolal som obsluhu.

„Slečna si dá mojito...“ nadiktoval som. Čašníčka pozrela na April, ktorá buď definitívne stratila vedomie alebo zaspala.

„Nemyslíte, že má už dosť?“ prehodila ľahostajne.

„V poriadku,“ uznal som. „To mojito zrušte. Mne doneste štvoritú vodku.“

„Nechcete rovno fľašu?“

Je nejaká drzá, pomyslel som si. Ale má krásny zadoček.

„Dám si štvoritú vodku,“ zdôraznil som a čašníčka zmizla.

April sa prebrala a neprítomne hľadela niekam ponad moje plece.

Knižka Delírium zaujme čitateľov čiernym humorom, autenticky vykresleným vzťahom aj necenzurovaným pohľadom na moderný svet a jeho pokušenia.

Objednajte si ju radšej hneď, nech do Vianoc dorazí. Stačí, keď kliknete sem.

