Obraz ako fotografia? S televízormi s 8K rozlíšením určite

Aj keď rozlíšenie 8K nie je z technologického pohľadu novinkou, pre nás bežných divákov sa stal realitou až teraz. Novinku predstavil Samsung. Televízor QLED 8K Q900R má rozlíšenie 8K, čo predstavuje 7680 x 4320 pixelov, čo je štyrikrát viac pixelov než má televízor s rozlíšením 4K UHD TV a šestnásťkrát viac pixelov než má televízor s rozlíšením Full HD.

Dôvod, prečo Samsung spustil 8K už teraz, je kvalita a ostrosť obrazu pri veľkých uhlopriečkach. Tá pri nižšom rozlíšení a so zväčšujúcou sa uhlopriečkou klesá. Pri bližšom pohľade na obrazovku je tak možné vidieť jednotlivé obrazové body. S 8K je obraz aj pri väčšej uhlopriečke bez straty kvality, rozmazania alebo rozpixelovania. Navyše záujem o veľké uhlopriečky každý rok narastá. Samsung preto novú 8K QLED TV ponúka s uhlopriečkami 65, 75 a 85 palcov. Menšia uhlopriečka kvôli nedokonalosti oka rozpoznať pixely totiž stráca zmysel.

Aj napriek nedostatku obsahu v 8K má Samsung riešenie, ako poskytnúť 8K zážitok. Tým je umelá inteligencia 8K AI Upscaling, ktorá zabezpečí, že bez ohľadu na kvalitu alebo formát pôvodného zdroja, výsledný obraz a zvuk zodpovedajú štandardu 8K. A to bez ohľadu na zdroj obsahu. Nezáleží teda, či sledujete obsah prostredníctvom streamingovej služby, set-top boxu, HDMI, USB alebo dokonca mobilného zrkadlenia, Quantum Processor 8K rozpozná a prevzorkuje obsah do rozlíšenia 8K. Televízor najskôr analyzuje zdrojový obsah a pre následný prepočet do 8K rozlíšenia ho porovnáva s dynamickou knižnicou vzorov, tvarov a farieb. Následne použije algoritmus, ktorý najlepšie zodpovedá danému obsahu a prevedie finálny obraz a zvuk do plného rozlíšenia 8K.

Televízor QLED 8K Q900R má navyš e priame zadné podsvietenie Direct Full Array Elite, ktoré zvyšuje kontrast a zaručuje presné riadenie farieb, čím dokáže pokryť 100% farebný priestor – všetky farby spektra. Technológia Real 8K Resolution zase dokáže vyprodukovať maximálny jas na rekordných 4000 nitov. To je štandard, ktorý podporuje väčšina filmových štúdií, a záruka perfektného filmového zážitku. Nová 8K QLED TV ponúka aj ďalšie vychytávky známe z predchádzajúcich modelov, ako sú kábel One Invisible Connection, režim Ambient alebo aplikácia SmartThings.

Stačí jeden pohľad a kvalitu 8K si zamilujete na prvý pohľad.

