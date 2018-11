Daň z potravín - Novoročný darček od poslancov NR SR

Priemerná 4-členná rodina si môže na nákup potravín v roku 2019 pripraviť až o 84 eur viac ako v tomto roku, ak by obchodníci osobitný odvod 2,5 % plne prepočítali do cien potravín.

Poslanci Národnej rady SR totiž do parlamentu priniesli návrh zákona, vďaka ktorému bude predaj potravín drahší a tieto náklady by mohli byť s najväčšou pravdepodobnosťou premietnuté aj do vyšších cien potravín a ďalšieho tovaru. A výška týchto dodatočných nákladov nemusí byť konečná.

Okrem cien môže byť ohrozené zásobovanie potravinami starších a sociálne slabších občanov v malých obciach

Spotrebiteľom, ale predovšetkým seniorom, môžu okrem zvýšenej ceny potravín vzniknúť aj ďalšie náklady spojené s nákupom potravín. Ak by boli obchodníci nútení zatvoriť prevádzky v menších obciach, Slováci by si k potenciálnej 84-eurovej „dani z potravín“ ročne museli pripočítať aj pravidelné náklady spojené so zabezpečením nákupu vo vzdialenejších miestach. A čo je najhoršie, mnohí ani nebudú mať možnosť si individuálne zabezpečiť nákup potravín v obchodoch mimo svojho bydliska a budú odkázaní na pomoc iných.

Novoročný darček od našich poslancov „Daň z potravín, s horkou príchuťou pre všetkých“ sa dotkne každého z nás. Ak nesúhlasíte s tým, aby štát zaviedol novú daň z potravín, ktorá môže zvýšiť cenu vašich nákupov až o 84 eur ročne, tak vyjadrite svoj názor na stránke www.NechcemeToZaplatit.sk .

Zdroj: NechcemeToZaplatit.sk

Ako to od nového roku bude vyzerať pri bežnom nákupe potravín, si môžete pozrieť na tomto videu: