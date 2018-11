V parlamente sa o pár hodín rozhodne o odvode pre reťazce: Hrozí zvyšovanie cien potravín

BRATISLAVA - V NR SR je zákon, ktorý má zaviesť špeciálny odvod pre reťazce. Tento odvod má do rozpočtu priniesť 150 miliónov eur. Je jasné, že tento odvod zaplatia zákazníci - teda všetci ľudia na Slovensku. Jednu domácnosť to bude stáť približne 75 eur ročne. Okrem toho, že v dnešnej situácii je takéto dodatočné zvyšovanie daní ľuďom nezmyselné, ukazuje to jeden zásadný systémový problém, ktorý vláda dlhodobo zakrýva. Kandidát na prezidenta Robert Mistrík to chce zmeniť.

Slovenskej ekonomike sa darí, ako nikdy. Od roku 2014, teda za posledné 4 roky štát od ľudí a firiem nadplán, to znamená navyše oproti odhadom, vybral 2,4 miliardy eur. Nie miliónov, 2,4 miliardy eur.

Na mieste je teda otázka, čo štát, respektíve jeho reprezentanti spravili, pretože väčšina ľudí má právo pocit, že tie peniaze nevidno. Sú oblasti, o ktorých sa naozaj veľa rozpráva, ale nič sa s nimi nerobí - často s argumentom, že by to bolo drahé, že na to nemáme.

Zdravotníctvo

Zoberme si napríklad zdravotníctvo. Existuje konsenzus, že Slovensko potrebuje 3 národné nemocnice - také, ako sa plánuje v Martine. Takáto nemocnica stojí približne 200 miliónov eur. Rovnako potrebujeme 6 regionálnych nemocníc - takáto nemocnica stojí 35 miliónov eur. A potrebujeme 35 lokálnych nemocníc, ktoré stoja ešte menej.

Z toho vyplýva, že len za posledné 4 roky sme vybrali od ľudí a firiem toľko peňazí navyše, že sme mohli mať postavenú kompletnú novú zdravotnícku infraštruktúru na zelenej lúke, to znamená všetky štátne zdravotnícke zariadenie a ešte by vyšlo aj na vyššie platy pre lekárov a sestry. V reálnom živote z toho nemáme okrem jednej súkromnej nemocnice v Michalovciach nič

Kvalita ciest

Podobne sa dá rozprávať o kvalite ciest. Na opravu všetkých rozbitých ciest II. a III. triedy, teda ciest, po ktorých jazdí väčšina Slovenska, potrebujeme približne 450 miliónov eur. To je necelých 20% sumy, ktorú štát vybral navyše, teda oproti odhadom a mohli byť všetky tieto cesty opravené. Realita? Kvalita cestnej siete sa nezlepšuje - naopak, zhoršuje sa.

Investičný dlh na cestách I. triedy je približne 650 miliónov eur. Takže opäť, jedná sa niečo vyše štvrtiny sumy, ktorú štát navyše vybral od ľudí a firiem. Realita je taká, že štát chce do týchto ciest investovať 50 miliónov, čo je len zlomok reálnej potreby.

To znamená, že z polovice peňazí, ktoré štát nad plán zinkasoval od občanov za posledné 4 roky, by sme mohli mať kompletne zrekonštruované všetky cesty I. II aj III. triedy -- všetky!

Čo z toho vyplýva?

Dnes je v NR SR zákon SNS o odvode pre reťazce. S veľmi abstraktným cieľom - podpora domácich výrobcov. Každému je jasné, že tieto peniaze skončia v nejakom fonde a SNS ich rozdá svojim kamarátom - tak, ako sa to deje so všetkými peniazmi, ktoré spravuje SNS. Ľudia zaplatia o 75 Eur ročne viac a nabalia sa na tom kamaráti Andreja Danka a ministerky Matečnej.

"Chcem, aby sme sa konečne začali správať zodpovedne. Chcem, aby sa o peniazoch, ktoré je štát schopný vybrať nad rámec plánovaného rozpočtu rozhodovalo na základe faktov a reálnych potrieb, nie niekde v parlamentných kuloárov. Pretože potom to dopadne tak, že síce nemáme ani jednu novú štátnu nemocnicu, ale horiace vlaky a čakáreň bez stoličiek za 800 tisíc. Ako prezident budem tlačiť/dbať na to, aby sme peniaze investovali s rozumom a tam, kde ich je najviac treba - do hnijúceho zdravotníctva, rozpadajúceho sa školstva, či rozbitých ciest," vyhlásil prezidentský kandidát Robert Mistrík.

Ako prezident sa chce k otázkam verejných investícií a rozpočtu venovať viac ako doterajší prezidenti.

"Ako prezident chcem docieliť, aby okolo rozpočtu vznikla každoročne silná a poctivá debata. Aby sa nám nestalo, že štát vyberá dokonca nad rámec plánu od ľudí peniaze rádovo v stovkách miliónov eur -- za 4 roky 2 a pol miliardy -- a žiadna problémová oblasť sa výrazne nepohla k lepšiemu, nevidno žiadne viditeľné zmeny k lepšiemu, ani v našom zdravotníctve, ani v kvalite našich ciest, ani vo výške platov. Takýto lajdácky ľahostajný prístup k peniazom sa musí zmeniť," dodal

Čo chce MIstrík zmeniť?

Často počujete: nie sú peniaze. Keď je reč o stave zdravotníctva, školstva, alebo napríklad o stave našich ciest, keď sa dožadujú vyšších platov sestričky, učitelia… nie sú peniaze.

Vedeli ste ale, že len za posledné štyri roky vybral oproti odhadom viac o 2,4 miliardy eur? Áno, dobre vidíte, dobre počujete: 2,4 miliardy eur.

Aby sme si vedeli predstaviť, o akú sumu ide, tak 1 veľká nemocnica stojí 200 miliónov eur. Menšia regionálna nemocnica 35 miliónov eur. Za tých 2,4 miliardy eur by sa teda dalo postaviť úplne nové kompletné zdravotníctvo. Za štyri roky.

Z necelú polovicu tejto sumy -- za niečo viac ako 1 miliardu eur -- by sa dali dať do poriadku všetky cesty I. II. a III. triedy na Slovensku, ktoré dnes vyzerajú na väčšine úsekov ako po bombardovaní. Za štyri roky.

Máte pocit, že sa za posledné 4 roky niečo takto zásadne zlepšilo? Že tie 2,4 miliardy, ktoré štát vybral od firiem a ľudí naviac oproti očakávaniu, niekde vidno?

Myslím, že s tým treba skončiť. Nie je možné, aby sa toľko peňazí rozpustilo nevedno kde, aby sa rozutekali cez štátny rozpočet bez toho, aby ľudia pocítili zásadné zlepšenie.

Som povolaním vedec, mám rád fakty. Ako prezident sa budem venovať viac ako doterajší prezidenti faktom, výsledkom, efektívnemu narábaniu s peniazmi. Aby sa nám nestávalo, že miliardy eur sa rozplynú, a ľudia nevidia nijaké významné zlepšenie.