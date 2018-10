Ako ochrániť svoj domov? Tu sú prekvapivé fakty o zlodejoch

Vlámanie do bytu alebo domu je určite pre každého z nás traumatická udalosť. Zlodeji nás totiž okradnú nielen o náš majetok, ale mnohokrát ho aj zničia a oberú nás o niečo oveľa cennejšie. A to pocit bezpečného domova. Neraz sa stáva, že vo vykradnutom byte alebo dome sa už človek necíti v bezpečí a pohodlne. Stratí to, čo budoval možno roky – pocit domova, ktorý sa nedá kúpiť. Veľakrát to končí až predajom nehnuteľnosti. Dá sa tomu jednoducho predísť. Ako? V prvom rade treba vedieť nasledovné.

Zlodeji nechodia v noci

Tma, svetlo baterky a zakrádajúci sa zlodej. Scéna často zobrazovaná najmä v amerických filmoch. No málokto vie, že je to celkom inak. „Z filmov sme trošku deformovaní tým, že vlamač chodí v noci a za tmy. Nie je to tak. Najviac vlámaní sa v súčasnosti na Slovensku udeje v priebehu doobedňajších hodín. To znamená za svetla a ide o veľmi rýchle vlámania,“ hovorí Jozef Adame, konateľ spoločnosti Adlo, ktorá sa zaoberá predajom certifikovaných bezpečnostných dverí už viac ako dvadsať sedem rokov.

Žiadne sofistikované metódy.

Ani tu neplatia americké scény o sofistikovaných spôsoboch vniknutia do obydlia , ale stará a osvedčená klasika. „Aj keď žijeme v 21. storočí, zlodeji stále využívajú klasický spôsob vniknutia násilím. To znamená bežným náradím, ktoré je dostupné napríklad v železiarstvach. Čiže najčastejšie dochádza k vypáčeniu dverí. Málo ľudí vie, že napríklad plastové vstupné dvere do rodinného domu sa dajú veľmi ľahko vypáčiť. Rovnako drevený vstup, ktorý síce vyzerá masívne a pevne, páčidlu neodolá. Preto nestačí dať si na dvere zámok, keď celé krídlo vchodu sa jednoducho rozlomí. Ide teda o klasické násilie, na ktoré treba certifikované dvere,“ upozorňuje Adame.

Upozorňuje tiež, že dvere spĺňajú bezpečnostnú funkciu, iba keď sú zamknuté. Nestačí teda len pribuchnúť. „Mali sme niekoľko prípadov, že človek sa ráno ponáhľal do práce a vchod nemohol zamknúť, tak ho len pribuchol. Je to preto, že zlodej si takto pripravil dvere vopred pre vniknutie. Do kľúčovej dierky napchal napríklad chleba, aby sme nemohli zamknúť a on mal potom ľahkú prácu. Ak sa vám to stane, v žiadnom prípade neopúšťajte bydlisko a zavolajte zámočníka, aby vám tom opravil,“ varuje Adame.

Postačí im pár sekúnd

Na to, aby do vášho bytu či domu vnikol zlodej, mu stačí iba pár sekúnd. Nemusíte cestovať na dovolenku, stačí, keď odídete z domu na dve hodiny. Ak máte staré lepenkové dvere, je to pre vlamača hračkou. „Väčšinou ide o veľmi rýchle vlámania. Veľa ľudí nám tvrdí, že opustilo svoj domov len na dve hodiny, napríklad išli nakúpiť. Keď sa vrátili našli spúšť,“ hovorí výrobca bezpečnostných dverí.

Ako sa ochrániť pred zlodejmi v bytoch

V byte je zabezpečenie proti zlodejom jednoduchšie. Základ tvoria bezpečnostné certifikované kvalitné dvere. To je najčastejšie miesto, kadiaľ zlodej vniká. Potom pri bytoch sú ešte kritické okná na prízemiach alebo na vrchných podlažiach. A nielen okná ale aj balkónové dvere. „Dobrá správa pre majiteľov bytov, nie je potrebné meniť celé okná alebo balkónové dvere. Existujú totiž riešenia, ktoré z bežných plastových okien môžu spraviť bezpečnostné, a to bez použitia nie celkom estetických mreží. Sklá na oknách sa môžu zakryť kvalitnou fóliou, aby nedošlo k ich rozbitiu a namontujú sa prídavné uzamykateľné mechanizmy.“

Ako ochrániť pred vlamačmi dom

Aj v rodinných domoch, i keď to tak nevyzerá, vstupujú zlodeji najčastejšie cez dvere. Netreba však zabúdať na všetky dvere v dome, t.j. terasové, vchod do pivnice, zadný vchod a podobne. „Ak je garáž súčasťou domu, mali by sme zabezpečiť aj dvere, ktoré spájajú garáž s obytnou časťou domu, pretože tadiaľ najčastejšie vnikajú neželaní návštevníci. Garážové dvere totiž nedokážu dlho odolávať vlamačom, keďže sú pre nich hračkou,“ tvrdí Adame.

Dvere pri rodinných domoch navyše môžu spĺňať aj protipožiarnu či tepelnoizolačnú funkciu, takže okrem toho, že dvere ochránia pred zlodejmi, ochránia aj váš dom pred únikom tepla a prípadným požiarom v ich blízkosti.

Bezpečnostné dvere, ktoré sa montujú na rodinných domoch navyše musia spĺňať aj estetickú funkciu. Už dávno neplatí fakt, že sú všetky rovnaké a hneď je zjavné, že ide o špeciálny vchod. „Veľakrát pri rodinných domoch zvažujeme aj, aby nám dvere ladili s oknami, fasádou, dlažbou a podobne. Dobrá správa pre ľudí bývajúcich v takýchto nehnuteľnostiach je, že bezpečnostné dvere v súčasnosti už môžu vyzerať veľmi esteticky. Môžu sa podobať bežným plastovým dverám alebo masívnym dreveným. Môžu byť v rôznych farebných dekoráciách a dokonca aj presklené. Samozrejme v takýchto dverách nie sú použité bežné sklá, ale takzvané pancierové, ktoré sa nedajú rozbiť. Dokonca sme veľakrát zhotovovali dvere na nehnuteľnostiach nachádzajúcich v pamiatkovej zóne, ktoré verne imitovali starobylé vchody do pamiatkových budov,“ hovorí Adame.

Nespoliehajte sa na „spoľahlivých“ susedov

Pomyslíte si, že ja mám dobrého suseda, ktorý dá na moje bývanie pozor? Ani na to sa v dnešnej dobe nedá určite spoľahnúť. „Zvyčajne po krádeži si ľudia dávajú montovať certifikované bezpečnostné dvere, preto prichádzame hneď , ako je to možné a stretávame sa s tým, čo po sebe zanechá zlodej. Niekedy je to hrozná spúšť. Počas našej dlhoročnej praxe sa nám stalo všeličo. Napríklad po vlámaní sa ukázala pani suseda, ktorá prišla referovať, čo všetko videla, ale napriek tomu nezavolala políciu. Tiež sa nám stalo, že majiteľ nových bezpečnostných dverí si neželá, aby sme prišli v označených oblekoch, takže sme mohli vyzerať pre okoloidúcich veľmi podozrivo. Napriek tomu sa do nás nikto nestaral a mnoho ľudí prešlo bez povšimnutia.“

Konateľ spoločnosti Adlo však upozorňuje, že v takýchto prípadoch netreba robiť zo seba hrdinov: „Vlamači chodia väčšinou dvaja, sú to zväčša mladí ľudia plní sily a veľakrát pod vplyvom omamných látok. Radšej preto neriskujte to najcennejšie čo máte, váš život, a v prípade podozrenia na vlámanie volajte 158.“

Na čo si posvietiť pri kúpe bezpečnostných dverí

Dvere predtým, ako sa uvedú na trh, by mali podliehať prísnym bezpečnostným skúškam. „Aby dvere spĺňali bezpečnostnú funkciu, nemôže to deklarovať len ten predajca. Pokiaľ ten výrobok nebol odskúšaný profesionálnou skúšobňou a nie je to deklarované na papieri, tak neodporúčam tomu veriť,“ hovorí Július Csík, vedúci skúšobného laboratória a konateľ Certest.

Podľa neho by sme si mali nielen od dverí, ale aj od kľúčov, dverí a ostatných komponentov vyžiadať certifikát bezpečnosti. Ten hovorí o tom, že výrobok bol daný do certifikovanej skúšobne a tá ho zatriedila podľa odolnosti do niektorej zo šiestich bezpečnostných tried. „Najnižšia bezpečnostná trieda je číslo jeden. Pre bežného užívateľa odporúčam minimálne tretiu, štvrtú triedu bezpečnosti,“ radí odborník.

„Na predloženej vzorke od výrobcu prebiehajú rôzne spôsoby testovania. Dvere sú vystavené simulovanému pokusu o vlámanie, ďalej statickému alebo dynamickému zaťaženiu. Dvere musia splniť všetky tieto požiadavky, aby boli zatriedené do bezpečnostnej triedy. Skúšky sa vykonávajú podľa platných európskych noriem,“ informuje Csík.

„V prípade simulovaného vlámania je pre každú bezpečnostnú triedu určené náradie a čas, koľko musí ten výrobok odolávať práve takémuto náradiu. Trieda dva by mala vydržať 3 minúty, číslo tri 5 minút a štvorka aspoň 10 minút. Trieda päť až šesť je už veľmi náročná, v bežnej praxi sa veľmi nepoužíva. To už ide o trezorové dvere,“ hovorí Csík.

Žijete aj vy v domnienke, že vám sa to nemôže stať? Predsa len buďte ostražití a nenechajte si ukradnúť váš domov. „Z dlhoročnej praxe môžem povedať, že Slováci začnú myslieť na bezpečnosť, až keď okradnú niekoho blízkeho, alebo až ich samotných. Vtedy si uvedomíme, že ide o náš majetok, naše bývanie a nie niekoho iného a my sami sme zodpovední za to, keď si svoj majetok zveľaďujeme, prerábame. My sami sme zodpovední za to, aby sme si ho aj chránili,“ dodáva na záver výrobca certifikovaných bezpečnostných dverí.

