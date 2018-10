Dana Kleinert sa vzdáva v prospech zmeny v Starom Meste

Dôvodom stiahnutia kandidatúry je podľa Kleinert obava z ohrozenia zmeny v Starom Meste zneužitím témy projektu Na Riviére. Jej staviteľom je jej manžel, ktorý doplatil na nejednoznačnosť výkladu stavebného zákona. Modulový projekt Na Riviére realizoval na pozemku, kde je Kleinert spolumajiteľkou.

"Stavba je v súlade s územným plánom na súkromnom pozemku a jej staviteľom je môj manžel. Na Riviére je dnes obľúbená kaviareň, ponúka kultúrne akcie a vytvára priestor pre spoluprácu rôznych komunít. Avšak práve pre nejasný výklad zákona stavebný úrad prišiel k inému záveru ako staviteľ a vyzval ho na doloženie vyjadrení potrebných na to, aby projekt bol definovaný ako stavba. Manželovi nezostávalo nič iné, ako sa v tomto, postupne vznikajúcom projekte o to pokúsiť. Žiaľ, tento proces trvá už vyše dvoch rokov, všetky vyjadrenia sú kladné, akurát stále, už rok a pol manžel čaká na finálne vyjadrenie úradu. V tomto príbehu figurujem ako spolumajiteľka pozemku a verila som, že sa to do volieb podarí vyriešiť práve preto, že táto téma môže byť pred voľbami niekým skratkovito dezinterpretovaná, negatívne otočená a zneužitá. Toto sa žiaľ dodnes nepodarilo. To, čo nás v Teame Vallo odlišuje od ľudí, ktorých chceme v politike vystriedať je, že neohýbame pravidlá vo svoj prospech, neuplácame, nie sme generácia ja tebe ty mne. Hráme fér a sme zodpovední. Dodržujeme pravidlá aj keď nehrajú v náš prospech," hovorí Kleinert.

"Dva roky sme pracovali s vyše 76 členným tímom profesionálov na pláne pre lepšiu Bratislavu, máme vypracované aj kvalitné programy pre Staré Mesto. Taký, aký nemá žiaden iný kandidát. Práve preto nechcem, aby takéto dezinterpretácie a antikampane ohrozili unikátnu šancu zmeniť Bratislavu. Ľudia na Slovensku, v Bratislave, aj v Starom Meste majú dosť hádok, negatívnych emócií a antikampaní. Chcú spoluprácu a pozitívnu víziu. Moja kandidatúra na starostku bola od začiatku motivovaná snahou zlepšiť Bratislavu. Máme necelý mesiac pred voľbami. Vnímam podporu a nadšenie ľudí pre náš program a víziu. Vnímam však aj znepokojenie občanov z politikárčenia, ktoré dlhé roky sledujú aj na komunálnej úrovni. Nechcem preto, aby Staré Mesto opäť prehralo o pár hlasov svoju šancu na radikálnu zmenu k lepšiemu. Som zodpovedný človek, neuhýbajúci pred problémami, naopak.

Som človek, ktorý v mene vyššieho cieľa vie spraviť pre seba ťažké, ale poctivé a zodpovedné rozhodnutie. Nechcem ohroziť obrovské úsilie desiatok ľudí v Teame Vallo, PS a Spolu a zároveň vnímam volanie občanov po konštruktívnej spolupráci. Preto som sa po zodpovednej úvahe a po konzultácii s kolegami rozhodla vzdať svojej kandidatúry na starostku Starého Mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 2018. Nevzdávam však boj o lepšiu Bratislavu.

Apelujem týmto mojim gestom na navrátenie vzájomnej dôvery, na konštruktívnu spoluprácu medzi budúcimi poslancami. Nech toto moje gesto ukáže, že sú tu aj ľudia, ktorým naozaj ide o dobro obyvateľov. V Starom Meste máme skvelý team kandidátov na poslancov kandidujúcich pod hlavičkou Team Vallo (SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko) a verím, že voliči ocenia môj férový prístup a podporia mojich kolegov. Na pozíciu starostky odporúčam našim voličom voliť pani Zuzanu Aufrichtovú, ktorej zároveň ponúkam spoluprácu a kvalitný a poctivý program pre Staré Mesto," dodáva Kleinert.

https://danakleinert.sk/

