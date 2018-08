Ibiza Párty na Šírave prekonala očakávania!

Počasie je základ úspechu každej open air akcie. Horúci víkend počas Ibiza párty však urobil svoje. Veľmi veľa ľudí v okolí Kamenca stanovalo, prípadne ostávalo sa slniť pri vode. Už pred víkendom bola nálada úžasná, pretože promotéri zostavili svoje tímy, aby reklamná kampaň s Redbull autom pobehala Košice, Poprad a Sninu.

Ibiza párty bola naozaj propagovaná veľkým spôsobom. Ročná práca na sociálnych sieťach, letáky, bilboardy po celom východnom Slovensku a samozrejme práca promotérov. To všetko sme si všimli ako novinku a naozaj účinne zabral.

Tento rok Motel Kamenec stavil "len" na slovenských DJov a urobil naozaj dobre.

Slováci za mix pultom mali obrovskú podporu domáceho publika a bolo to naozaj cítiť. Ibiza párty bola naozaj výnimočná aj technickým prevedením. Posilnený stage s obrovským svetelným parkom, ohňostroj, či dolný stage pri vode. Motel Kamenec získava veľký rating aj u svojich zákazníkov, pretože sme nevideli ani jednu negatívnu reakciu a to je naozaj unikát.

V kuloároch sa šepká o rekordnej návštevnosti a my to môžeme len potvrdiť.



Veľmi fandíme značke Ibiza na Moteli Kamenec a dúfame, že stále bude zlepšovať svoj trend najlepšej párty značky. Svedčí o tom aj poďakovanie samotného komplexu na svojich sociálnych sieťach.

Sme Motel Kamenec a non stop chceme zvyšovať level zábavy a Váš komfort.

Stále cítime nadšenie z víkendu, pretože robiť Ibizu od roku 2002 je naozaj náročné.

Od minulého roka sme si však povedali, že prinesieme svetový formát aj na Slovensko.

Nechávame si záležať na technických detailoch. Je pre nás dôležité, aby zvuk a svetlá spolu korešpondovali. Preto sme navrhli inovatívny stage, ktorý tu ešte nebol.

Taktiež technika na pláži. Dostavali sme novú terasu, či VIP priestor. Neustále pracujeme aj na skvalitnení služieb, aby komfort bola naša výsada.

V neposlednom rade je ale Váš úsmev a radosť. Cítime podporu a my sa budeme snažiť značku Motel Kamenec dostať stále do povedomia, pretože chceme, aby ste na ňu boli hrdí!

Keď sa pozeráme na fotky z víkendu, chceme Vám napísať, len ĎAKUJEME!

Váš Motel Kamenec team

Máte záujem o ďalšie akcie v objekte Motel Kamenec? Lístky zakúpite v .

Pozrite si video z Ibiza party 2018:

