Johnson opäť vyzval na konanie parlamentných volieb: S rozhodnutím najvyššieho súdu nesúhlasí

NEW YORK - Britský premiér Boris Johnson v utorok opätovne vyzval opozičnú Labouristickú stranu, aby podporila konanie nových volieb. Urobil tak krátko po tom, ako britský Najvyšší súd vyriekol verdikt, že prerušenie činnosti parlamentu bolo nezákonné.

"Je zrejmé, že by sa mali vypísať voľby. Jeremy Corbyn rozpráva nezmysly," povedal Johnson novinárom v New Yorku s odkazom na lídra labouristov. Ten sa domnieva, že Johnson by mal v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu "zvážiť zotrvanie vo svojej funkcii", pretože sa previnil "opovrhovaním demokraciou" a "zneužitím moci".

Johnson vyhlásil, že nesúhlasí s verdiktom Najvyššieho súdu, mieni ho však bude rešpektovať, informovala agentúra AFP. "Musím povedať, že rezolútne nesúhlasím s tým, čo vyriekli sudcovia. Nemyslím si, že je to správne, ale musíme pokračovať a parlament sa opäť zíde," povedal pre britské televízne stanice počas návštevy New Yorku.

Dodal, že sa bude aj naďalej snažiť o dosiahnutie dohody o brexite s Bruselom. Premiérov úrad oznámil, že Johnson po vynesení verdiktu Najvyššieho súdu neodstúpi. V noci na stredu odletí z New Yorku do Londýna, kde by mal parlament opäť v ten deň zasadnúť.