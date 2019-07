Krátkodobé pobyty v Spojenom kráľovstve by po brexite mali byť bez víz, informuje ministerstvo

Ilustračné foto

LONDÝN - Ľudia, ktorí budú chcieť po brexite prísť na územie Spojeného kráľovstva na menej ako tri mesiace, zrejme nebudú potrebovať víza. Pre vstup do Spojeného kráľovstva bude potrebný platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Obidva doklady je možné použiť do 31. decembra 2020. Poukazuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.