Poriadne horúci boj o uvoľnený post po Mayovej: Do hry vstúpilo ďalšie meno

LONDÝN - Zápas o to, kto nahradí britskú premiérku Theresu Mayovú, sa ešte oficiálne nezačal, ale počet uchádzačov o post rýchlo narastá. Minister zdravotníctva Matt Hancock v sobotu oznámil, že bude kandidovať na post lídra Konzervatívnej strany a tým aj na post britského premiéra. Okrem neho je ešte niekoľko ďalších záujemcov, pripomenula tlačová agentúra AP.

Mayová v piatok vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie predsedníčky konzervatívcov a zostať prechodne úradujúcou premiérkou, kým si jej strana nevyberie nového lídra. Boj o tento post sa oficiálne začne na budúci týždeň. Mayová teda plánuje zostať straníckou líderkou aj počas blížiacej sa štátnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa a počas osláv pri príležitosti 75. výročia vylodenia spojeneckých národov v Normandii 6. júna.

Jej nástupca bude musieť dokončiť brexit - túto úlohu Mayová za tri roky svojho pôsobenia vo funkcii nezvládla. Hoci sa jej podarilo uzavrieť s Európskou úniou dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, britskí poslanci dohodu v parlamente trikrát odmietli. Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra, ale medzi britskými zákonodarcami stále nie je zhoda v tom, ako by mal odchod prebehnúť, a či vôbec.

Očakáva sa, že konzervatívna strana dopadne zle ešte pred voľbou nového lídra - a to už v nedeľu po 23.00 h SELČ, keď sa budú oznamovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najznámejším uchádzačom o post šéfa konzervatívcov je bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý vyhlásil, že vyvedie Britániu z EÚ 31. októbra, aj keby to malo byť bez rozvodovej dohody s lídrami Únie.

Ďalší konzervatívny uchádzač, minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart, v sobotu povedal, že ak Johnson vyhrá, nebude pracovať v jeho kabinete. Stewart uviedol, že nebude slúžiť premiérovi, ktorý je spokojný aj pri myšlienke brexitu bez dohody. Stewart sa sťažoval, že Johnson na súkromnom stretnutí pred niekoľkými týždňami povedal, že nebude presadzovať odchod z EÚ bez dohody, ale odvtedy zrejme úplne zmenil názor. Mnoho ekonómov a podnikateľských lídrov varovalo, že odchod bez dohody bude mať drastický vplyv na ekonomiku Británie a takisto poškodí aj jej európskych susedov.

Počet uchádzačov o post po Mayovej sa zrejme rozrastie približne na desať kandidátov, pričom víťaza podľa očakávania zvolia do polovice alebo do konca júla. Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt už v piatok uviedol, že sa bude uchádzať o post lídra Konzervatívnej strany. Kandidovanie zvažujú aj ďalší vplyvní konzervatívci - spomína sa bývalá ministerka práce Esther McVeyová, šéf rezortu vnútra Sajid Javid, bývalá líderka konzervatívcov v Dolnej snemovni Andrea Leadsomová, ministerka obrany Penny Mordauntová či ministerka práce Amber Ruddová.

Konzervatívna strana si volí lídrov v procese, ktorý má dva kroky. Najprv prebehne séria hlasovaní medzi zákonodarcami a tí určia dvoch hlavných kandidátov; potom ich mená predložia na celoštátne hlasovanie členom strany, ktorých je približne 120.000. Víťaz sa stane predsedom strany a premiérom krajiny.

Opozičná Labouristická strana už upozornila, že okamžite bude namietať proti novému lídrovi. Jej zámerom je totiž presadiť predčasné parlamentné voľby. Ihneď preto vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery novému premiérovi.