Španielsko podalo záchrannú ruku migrantom: Za dva dni z člnov vyslobodili 290 ľudí

MADRID - Celkove 290 migrantov vyzdvihla španielska námorná záchranná služba cez tento víkend z člnov, ktorými sa snažili preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Všetky záchranné akcie sa uskutočnili v Gibraltárskom prielive alebo vo vodách východne od tejto oblasti, uviedla v nedeľu tlačová agentúra AP.

Záchranná služba oznámila, že migranti sa presúvali v malých člnoch, nevhodných pre plavbu po otvorenom mori. V sobotu išlo o štyri plavidlá s celkove 153 pasažiermi, zatiaľ čo ďalších 137 osôb bolo zachránených v nedeľu, a to takisto zo štyroch člnov. Španielske ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že v období od začiatku roka do 16. júna pricestovalo do Španielska bez povolenia po mori celkove 8834 osôb.

V rovnakom období minulého roka, keď sa Španielsko stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy, sa vylodilo na tamojších pobrežiach až 10.746 takýchto osôb. Záchranná služba tiež uviedla, že 22 migrantov zostáva nezvestných po tom, ako sa ich čln dostal v stredu do ťažkostí.