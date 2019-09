Nekompromisný Zelenskyj dvíha varovný prst: Západ musí zachovať sankcie voči Rusku

Zelenskyj v piatok na 16. zasadnutí strategického fóra YES v Kyjeve upozornil na to, že niektorí západní partneri Ukrajiny zvažujú zrušenie sankcií voči Rusku. "Občas uvažujú nad zrušením sankcií. Vy prichádzate (na sankciách) o peniaze? Skutočne? To ma mrzí, ale my prichádzame o ľudí," uviedol Zelenskyj s odkazom na ruskú anexiu Krymu a konflikt na východnej Ukrajine.

"Vo svojej podstate sú sankcie daňou, ktorá je nevyhnutná na udržanie svetového poriadku. Daň za mier, dalo by sa povedať. A ako viete, v civilizovanom svete je normálne platiť dane," uviedol ukrajinský prezident. "Sankcie by mali zostať v platnosti, až kým nebude na východe Ukrajiny obnovený mier," dodal.

Mierové rokovania

Ako uviedla agentúra Reuters, Zelenskyj by sa mal v septembri stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tento mesiac by sa mali zároveň konať aj mierové rokovania predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka s cieľom ukončiť konflikt na Ukrajine.

Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Rozhovory predstaviteľov Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska o konflikte v Donbase dostali názov normandský formát, pretože ich prvá schôdzka sa konala v júni 2014 pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii.